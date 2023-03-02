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10:11 02.03.2023

Потепління призведе до бездоріжжя і допоможе найближчими тижнями українським силам, що обороняються в районі Бахмуту, - британська розвідка

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Потепління призведе до бездоріжжя і допоможе найближчими тижнями українським силам, що обороняються в районі Бахмуту, - британська розвідка

Підвищення температури повітря призведе до бездоріжжя в районі Бахмуту Донецької області, що найближчими тижнями дасть перевагу українським силам, які обороняються в цьому районі, повідомляють у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в середу вранці.

"Підвищення температури призводить до утворення бруду... що обмежує пересування пересіченою місцевістю (ППМ). Погане ППМ зазвичай дає деяку військову перевагу силам, що обороняються. Денні температури ґрунту підвищилися і наразі переважно вище нуля. Як і в середині лютого 2023 року, нічні заморозки та денна відлига залишаються ймовірними до наступного тижня. Прогнозовані тепліші, ніж у середньому, умови на весну ще більше знизять ППМ", - ідеться у зведенні.

У повідомленні наголошується, що майже напевно до кінця березня поточного року ППМ "досягне свого найгіршого стану". "Це ще більше ускладнить наземні операції та ускладнить пересування важкої бронетехніки бездоріжжям, особливо розпушеною місцевістю в Бахмутському секторі", - зазначили в британській розвідці.

Теги: #погода #бахмут #британська_розвідка

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