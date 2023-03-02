Події

09:03 02.03.2023

У Полтавській області постраждалих унаслідок ракетного удару немає

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У Полтавській області постраждалих унаслідок ракетного удару немає

У Кременчуцькому районі Полтавської області обійшлося без постраждалих унаслідок ракетного удару в середу, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"За уточненою інформацією, постраждалих унаслідок ракетного удару немає", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Як повідомлялося, російські окупанти в середу завдали ракетного удару по цивільній і критичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі Полтавської області.

 

 

 

Теги: #полтавська_область #обстріл #наслідки

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