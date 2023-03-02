У Полтавській області постраждалих унаслідок ракетного удару немає

У Кременчуцькому районі Полтавської області обійшлося без постраждалих унаслідок ракетного удару в середу, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"За уточненою інформацією, постраждалих унаслідок ракетного удару немає", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Як повідомлялося, російські окупанти в середу завдали ракетного удару по цивільній і критичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі Полтавської області.