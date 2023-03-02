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08:59 02.03.2023

Зеленський про нічний удар по Запоріжжю: Держава-терорист хоче перетворити кожен день для наших людей на день терору

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Зеленський про нічний удар по Запоріжжю: Держава-терорист хоче перетворити кожен день для наших людей на день терору

Президент України Володимир Зеленський підтвердив влучення в багатоповерхівку в результаті нічного ракетного обстрілу Запоріжжя.

"Запоріжжя. Вночі окупанти вдарили по центру міста. Є влучання в багатоповерхівку. Зруйновано 3, 4, 5-й поверхи. На жаль, є загиблі та постраждалі. Тривають пошуково-рятувальні роботи", - написав президент на фейсбук-сторінці.

Він наголосив, що держава-терорист хоче перетворити кожен день для наших людей на день терору. "Але зло не запанує на нашій землі. Ми виженемо всіх окупантів, і вони обов’язково відповідатимуть за все", - заявив глава держави.

Зеленський виклав відео з наслідками обстрілу.

Раніше повідомлялося, що в ніч на четвер, 2 березня, російські окупанти із ЗРК С-300 завдали ракетного удару по Запоріжжю. Одна з ракет влучила в житловий багатоповерховий будинок, у якому було зруйновано понад 10 квартир з 2-го до 5-го поверху. Також уламками та вибуховою хвилею було пошкоджено прилеглі будинки.

У Нацполіції заявили про 3 загиблих і 6 поранених унаслідок обстрілу. За фактом злочину, передбаченого ст.438 (Порушення законів і звичаїв війни), правоохоронцями було відкрито кримінальне провадження.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #жертви #обстріли #зеленський

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