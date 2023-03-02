У полоні РФ залишається понад 1 тис. співробітників МВС України

Понад тисячу співробітників Міністерства внутрішніх справ України залишаються в полоні РФ наразі, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Досить багато. Я можу сказати, що понад тисячу осіб", - сказав Клименко, відповідаючи на запитання, скільки залишається в полоні людей безпосередньо зі структури МВС, під час інтерв'ю, записаного 21 лютого і показаного в ефірі Національного телемарафону в середу.

За словами очільника відомства, співробітники МВС, які потрапляють у російський полон, поступово повертаються додому за обміном. "Штаб, створений при Головному управлінні розвідки, він працює щодня, цілодобово, робить усе можливе, щоб таких обмінів було якомога більше. Це наш усіх обов'язок, щоб кожен українець, який потрапив у полон, повернувся у свою сім'ю", - сказав Клименко.

Міністр підтвердив, що він там та інші представники керівництва МВС зустрічаються з тими, хто повертається з полону.

"Ми надаємо їм спочатку медичну допомогу. За моїм наказом на такі обміни приїжджають високопоставлені чиновники МВС разом із представниками інших служб для того, щоб організувати і побут цих людей поруч із місцем обміну, ну і потім ми їх розподіляємо по медичних установах для того, щоб упевнитися, що з їхнім здоров'ям усе гаразд. Після цього організовуємо, звичайно, реабілітацію цих людей, якщо необхідно - лікування за кордоном, якщо необхідно - то і протезування", - розповів Клименко.