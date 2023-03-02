Окупанти двічі за ніч обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині

Російські окупанти в ніч на четвер двічі обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район, без жертв, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук.

"Протягом ночі зафіксовано два обстріли Нікопольського району, ворог ударив із важкої артилерії по двох тамтешніх громадах", - написав він у телеграм-каналі в четвер уранці.

Зокрема, в Нікополі обстрілом пошкоджено дитсадок, три магазини, аптеку. У місті також понівечено вісім п'ятиповерхівок, гаражі та автомобілі, електромережі, водопровід.

У Червоногригорівській громаді, яка теж потрапила під ворожий вогонь, наслідки атаки ще уточнюються.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", - наголосив Лукашук.