Зима була складною, але Україна була забезпечена електрикою і теплом - Зеленський

Зима була складною, але Україна була забезпечена електрикою і теплом, сказав у відеозверненні в середу президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні провів енергетичну нараду. Взяли участь усі, від кого залежить стабільність роботи нашої енергосистеми. Це була тривала нарада – три години. Енергетичні компанії: Нафтогаз, Енергоатом, Укренерго, Укргідроенерго, інші. Уряд. Офіс. Голова профільного комітету ВР. Військові. Розвідка", - сказав він.

"Цю зиму пройдено. Вона була дуже складною, і цю складність відчув без перебільшення кожен українець. Але все ж ми змогли забезпечити Україну енергією і теплом", - сказав також він.

Зеленський зазначив, що "загроза для енергосистеми зберігається. Але й робота заради енергосистеми триває".

"Ми зафіксували поточні завдання – щоб нормально завершити цей опалювальний сезон. І ми вже почали готуватись до наступного сезону – кожен із учасників наради отримав свою частину роботи щодо цього. Бачимо ризики – знайдемо реагування", - заявив він.