Делегація послів G7 і Євросоюзу відвідала Міністерство оборони України

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч із делегацією послів "Великої сімки" та представництва Європейського Союзу в Україні, на якій представив своїх нових заступників.

"Сьогодні приймав послів G7+EU в Україні. Обговорили ситуацію на передовій і зміни в МО. Представив моїх нових заступників", - написав Резніков у твіттері у середу ввечері.

"Ми будуємо ефективне МО, використовуючи найкращі стандарти державної служби. Україна відчуває підтримку вільного світу", - підсумував міністр оборони України.