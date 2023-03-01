Події

19:41 01.03.2023

Делегація послів G7 і Євросоюзу відвідала Міністерство оборони України

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Делегація послів G7 і Євросоюзу відвідала Міністерство оборони України

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч із делегацією послів "Великої сімки" та представництва Європейського Союзу в Україні, на якій представив своїх нових заступників.

"Сьогодні приймав послів G7+EU в Україні. Обговорили ситуацію на передовій і зміни в МО. Представив моїх нових заступників", - написав Резніков у твіттері у середу ввечері.

"Ми будуємо ефективне МО, використовуючи найкращі стандарти державної служби. Україна відчуває підтримку вільного світу", - підсумував міністр оборони України.

 

Теги: #єс #міноборони #g7

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