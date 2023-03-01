Українці придбали понад 50 тис. військових облігацій через "Дію" в лютому

Українці з моменту запуску 3 жовтня минулого року можливості купівлі військових облігацій у "Дії" придбали через цей застосунок понад 400 тис. таких паперів на суму близько 400 млн грн, повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у фейсбуці.

З урахуванням раніше наведених ним даних за останні три тижні обсяги продажу становили близько 50 тис. облігацій, за попередні чотири - близько 100 тис. облігацій.

Федоров зазначив, що сьогодні вкладники отримають виплату за облігацію "Херсон".

Мінфін підтвердив, що здійснив погашення цих облігацій на 27 млрд грн, випущених строком на рік у березні 2022 року на п'ятий день після повномасштабного вторгнення РФ із номінальною ставкою 11% річних.

Раніше віцепрем'єр повідомляв, що за перші три тижні продажу ОВДП через "Дію" було реалізовано 70 тис. цих цінних паперів, а ще за три тижні, на 17 листопада, обсяг їх реалізації сягнув 142 тис., до 12 січня - 250 тис. облігацій.

Загалом за період з 3 жовтня минулого року кількість ОВДП у власності фізосіб зросла, за даними Нацбанку, на 1,63 млн штук - до 32 млрд 917,3 млн за номінальною вартістю.

У середу в "Дії" доступні до продажу вісім випусків військових облігацій із погашенням від 5 квітня 2023 року ("Енергодар") до 26 червня 2024 року ("Крим"), які можна купити через одного з п'яти посередників: Сенс Банк (раніше - Альфа-Банк), ICU, Укргазбанк, bond.ua, "Кінто".

За кожним із випусків є від одного ("Севастополь", "Енергодар" - ICU, "Бердянськ" - Сенс Банк, "Крим" - "Кінто") до п'яти ("Донецьк") продавців.