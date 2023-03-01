Німеччина збільшить виробництво боєприпасів для підтримки України - Шольц

Німеччина наростить виробництво боєприпасів, а також потужності з ремонту озброєння, щоб краще підтримати Україну в боротьбі з вторгненням Росії, заявив у середу канцлер ФРН Олаф Шольц, повідомляє CNN.

"Постійна підтримка України протягом року також принесла нам знання, які дають нам змогу забезпечити достатнє постачання запасних частин, ми створили ремонтні потужності для озброєння, що використовується у війні, в місцях за межами України", - сказав Шольц.

Він наголосив, що Німеччина подбає про те, щоб "виробництво боєприпасів було передовим - і для зброї, яку ми поставили самі, і для зброї, що надходить із запасів, доступних у Східній Європі".