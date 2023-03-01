Події

17:13 01.03.2023

Перші результати розслідування авіакатастрофи в Броварах можуть бути готові за місяць - Клименко

1 хв читати
Перші результати розслідування авіакатастрофи в Броварах можуть бути готові за місяць - Клименко

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко анонсував оприлюднення перших результатів розслідування авіакатастрофи у м. Бровари Київської області, в якій загинуло колишнє керівництво відомства, на кінець березня - початок квітня поточного року.

"Я думаю, що місяць-півтора, десь так", - сказав Клименко, відповідаючи на відповідне запитання під час інтерв'ю, записаного 21 лютого та показаного в ефірі Національного телемарафону у середу, 1 березня.

"Щойно буде закінчено всі експертизи, які ми проводили частково з нашими колегами з Франції, з AirBus, щойно будуть закінчені всі розслідування у нас у країні, тоді буде загальна картина, яку прокурори та представники ДБР та СБУ, які також ведуть це розслідування, зможуть донести до широкого загалу, і результати", - додав міністр.

Як повідомлялося, 18 січня вранці у Броварах біля дитячого садка впав і розбився гелікоптер ДСНС, на борту якого перебувало дев'ять осіб, зокрема керівництво МВС. Під час виконання службових обов'язків загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Загалом загинули 14 осіб, із них одна дитина, постраждали 25 осіб, із них 11 дітей.

Кабінет Міністрів переніс кінцеву дату подання звіту урядовій комісії з розслідування причин авіакатастрофи гвинтокрила у Броварах із 18 лютого на 31 березня.

Теги: #авіакатастрофа #розслідування #бровари

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:40 25.02.2023
У Туреччині розпочато розслідування щодо понад 600 осіб у зв'язку з обвалами будівель від землетрусів

У Туреччині розпочато розслідування щодо понад 600 осіб у зв'язку з обвалами будівель від землетрусів

10:10 20.02.2023
Кабмін переніс кінцеву дату подання звіту комісії з розслідування причин аварії гелікоптера у Броварах на 31 березня

Кабмін переніс кінцеву дату подання звіту комісії з розслідування причин аварії гелікоптера у Броварах на 31 березня

19:08 18.02.2023
США мають намір виділити додаткові $38 млн доларів для розслідування воєнних злочинів РФ в Україні та притягнення винних до відповідальності

США мають намір виділити додаткові $38 млн доларів для розслідування воєнних злочинів РФ в Україні та притягнення винних до відповідальності

14:09 01.02.2023
Аваков щодо обшуку у справі про аварію вертольота у Броварах: Нічого відповідного інтересам слідства не виявлено

Аваков щодо обшуку у справі про аварію вертольота у Броварах: Нічого відповідного інтересам слідства не виявлено

13:24 01.02.2023
Експертизи у справі про авіакатастрофу Броварах ще не завершені, версії залишаються тими самими - Клименко

Експертизи у справі про авіакатастрофу Броварах ще не завершені, версії залишаються тими самими - Клименко

11:17 22.01.2023
Міноборони називає маніпулятивною інформацію про закупівлю продовольства за завищеними цінами, але проведе перевірку

Міноборони називає маніпулятивною інформацію про закупівлю продовольства за завищеними цінами, але проведе перевірку

08:04 21.01.2023
На Одещині правоохоронці розслідують обставини смертельної ДТП за участю пішохода

На Одещині правоохоронці розслідують обставини смертельної ДТП за участю пішохода

20:24 19.01.2023
Нардеп Юрчишин повідомив, що ОГП після його звернення відкрив кримінальне провадження проти митрополита УПЦ (МП) Павла за фактом розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті

Нардеп Юрчишин повідомив, що ОГП після його звернення відкрив кримінальне провадження проти митрополита УПЦ (МП) Павла за фактом розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті

16:49 19.01.2023
В опіковому центрі в Києві перебувають 4 дитини, які постраждали внаслідок падіння вертольота у Броварах, – Нацполіція

В опіковому центрі в Києві перебувають 4 дитини, які постраждали внаслідок падіння вертольота у Броварах, – Нацполіція

11:10 19.01.2023
Шістьох постраждалих з опіками внаслідок падіння вертольота в Броварах готують до відправлення на лікування за кордон - МОЗ

Шістьох постраждалих з опіками внаслідок падіння вертольота в Броварах готують до відправлення на лікування за кордон - МОЗ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Апеляція ВАКС призначила ексголові правління "Нафтогазу" Коболєву заставу в 229 млн грн - ЦПК

Кожен убивця, терорист і кат відповідатиме перед судом - Зеленський у річницю ракетного удару РФ по Бабиному Яру

Зеленський у 80-ті роковини Корюківської трагедії: Ми створимо таку архітектуру безпеки, яка не дасть злу можливості повторюватися

Суд засудив ексдиректора аеропорту "Бориспіль" до 5 років позбавлення волі

Рішення про виведення українських військ із Бахмуту немає - речник Східного угруповання ЗСУ

ОСТАННЄ

Румунія має намір побудувати понтонний міст через Прут для нарощування поставок зерна з України - ЗМІ

Апеляція ВАКС призначила ексголові правління "Нафтогазу" Коболєву заставу в 229 млн грн - ЦПК

Ексголові поліції Вінницької області Шевцову висунули підозру в держзраді

В Україні 30% території заміновано, включаючи тимчасово окуповану - Клименко

Німеччина збільшить виробництво боєприпасів для підтримки України - Шольц

Єврокомісія дозволила експорт до ЄС українського посадкового матеріалу яблуні, сливи та аличі

У Києві викрито шахрая: заволодів коштами, зібраними на потреби ЗСУ

ЄК пропонує оновити ПДР в ЄС, щоб до 2050 року унеможливити смертельні ДТП на дорогах

Київські музеї змінюють назви - КМВА

Кожен убивця, терорист і кат відповідатиме перед судом - Зеленський у річницю ракетного удару РФ по Бабиному Яру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА