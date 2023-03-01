ЄК пропонує оновити ПДР в ЄС, щоб до 2050 року унеможливити смертельні ДТП на дорогах

Європейська комісія (ЄК) висунула в середу пропозицію щодо модернізації правил видачі посвідчень водія, включно із введенням цифрових водійських прав, дійсних на всій території ЄС, та нові положення щодо дотримання правил транскордонного дорожнього руху.

"Минулого року на дорогах ЄС загинули понад 20 тис. осіб, і більшість жертв - пішоходи, велосипедисти та користувачі скутерів та мотоциклів. Нові правила підвищать безпеку для всіх учасників дорожнього руху та допоможуть ЄС досягти своєї мети в рамках концепції Vision Zero (нульового травматизму), тобто до 2050 року унеможливити смертельні випадки на дорогах Європейського союзу", - йдеться у комюніке ЄК, опублікованому в Брюсселі.

У документі пояснюють, що, серед іншого, нові правила дозволять молодим водіям набувати досвіду за схемою водіння: з 17 років молоді люди зможуть вчитися водінню та отримувати права. Ті, хто пройшов навчання в 17 років, зможуть водити машину самостійно при настанні 18 років, а працювати професійними водіями - щойно дозволить конкретна виробнича функція. Це, як розраховують у ЄК, також допоможе вирішити нинішню нестачу водіїв.

Головним завданням нових правил, пояснюють у Брюсселі, буде підвищення безпеки дорожнього руху, включно із випробувальним терміном не менше двох років для водіїв-початківців після успішного іспиту та правило абсолютної нетерпимості до водіння в нетверезому стані.

Молодим людям нададуть можливість скласти іспит та почати керувати легковими та вантажними автомобілями у супроводі з 17 років, щоб отримати досвід водіння.

В ЄК пропонують адаптувати навчання та тестування водіїв для їхньої кращої підготовки до присутності на дорогах уразливих учасників руху. Це, як вважають у ЄК, допоможе підвищити безпеку пішоходів, велосипедистів, а також користувачів електросамокатів та електровелосипедів мірою переходу ЄС до екологічнішої міської мобільності.

Заплановано модернізувати та зробити більш цілеспрямованою оцінку придатності до водіння за станом здоров'я – з урахуванням досягнень у сфері лікування таких захворювань, як діабет. Водіям також запропонують оновити свої навички водіння та знання, щоб не відставати від технологічних інновацій.

Для спрощення визнання прав водія між державами-членами ЄС вперше у світі пропонують запровадити цифрове посвідчення водія.

"Замінити, оновити або обміняти посвідчення водія буде набагато простіше, оскільки всі процедури будуть онлайн. Громадянам з країн, що не входять до ЄС, із порівнянними стандартами безпеки дорожнього руху також буде простіше обміняти свої права водія на водійські права ЄС", - обіцяють в ЄК.

Оновлені правила складання іспиту враховуватимуть перехід на автомобілі з нульовим рівнем викидів. Водіїв-початківців навчать, як їхній стиль водіння впливає на викиди. Крім того, дозволену масу транспортного засобу категорії "В" скоригують для транспортних засобів, що працюють на альтернативному паливі, оскільки транспорт з нульовим рівнем викидів може бути важчим.

Чинний на сьогодні закон поширюється на деякі з найчастіших і найсерйозніших правопорушень, таких як перевищення швидкості та водіння у нетверезому вигляді. ЄК пропонує розширити сферу охоплення порушень правил дорожнього руху та включити сюди недотримання достатньої дистанції до автомобіля, що йде попереду, небезпечний обгін, небезпечне паркування, перетин однієї або кількох розділових ліній, водіння в неправильному напрямку, недотримання правил використання аварійних коридорів, перевантаження транспортного засобу.