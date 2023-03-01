У Дніпрі викрили банду, яка займалася розбоєм під виглядом тероборонівців - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з Національною поліцією України викрили та повідомили про підозру учасникам банди з м. Дніпро, які займалися розбоєм, повідомляє пресслужба ДБР.

"Семеро жителів Дніпра представлялися військовослужбовцями територіальної оборони міста та вимагали у своїх жертв гроші. Зловмисники здебільшого нападали на громадян за місцями їх проживання. Вони катували потерпілих, вимагаючи віддати грошові кошти та майно", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що в одному з випадків вони виламали двері та вдерлися до житла потерпілих, після чого почали бити мешканців квартири і вимагати $2 тис. Щоб отримати гроші, нападники просвердлили руку потерпілому його ж шуруповертом. Після цього вони обшукали квартиру та забрали всі речі, які їм сподобались.

"Водночас, не отримавши грошей, члени банди зв'язали потерпілим руки й відвезли до гаражів, де продовжили бити та вимагати готівку", - наголошують правоохоронці.

Вони зазначають, що після вчинення злочинів підозрювані розподіляли між собою награбоване майно та розпоряджалися ним на власний розсуд.

У межах кримінального провадження здійснено 21 обшук, вилучено велику кількість зброї, боєприпасів, вибухівки, речі потерпілих, якими заволодівали під час вчинення злочинів, докази вчинення протиправної діяльності.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За супроводу ДВБ Національної поліції України перевіряють причетність працівників поліції до вчинення приховування тяжкого та особливо тяжкого злочину (ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 396 КК України).

"Сімом особам повідомлено про підозру за фактами незаконного позбавлення волі із заподіянням потерпілим фізичних страждань, вчиненого за попередньою змовою, розбою в умовах воєнного стану, а також вимагання (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років із конфіскацією майна", - підсумували в бюро.