СБУ викрила шахраїв, які нібито від імені місцевої влади "збирали" кошти для ЗСУ

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили злочинну організацію, яка виманювала гроші в українських бізнесменів. Шахраї представлялися посадовцями місцевої влади та просили в підприємців "допомоги для ЗСУ", повідомляє пресслужба СБУ.

"Як встановило слідство, злочинну схему організував громадянин однієї з країн Центральної Азії, який перебуває на тимчасово окупованій території Луганської області. До протиправної діяльності він залучив ще дев'ятьох спільників зі столичного регіону і півдня України. Через власні зв'язки вони підшукували представників компаній, які працюють в умовах воєнного стану, і встановлювали контактні дані їхніх керівників. Після цього розсилали їм фейкові листи від імені голів обласних, міських та районних військових адміністрацій. У них просили перерахувати на ЗСУ від 20 до 100 тис. грн. Сума залежала від оборотів підприємства", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Після цього шахраї переказували гроші на власні банківські реквізити або знімали в банкоматах у різних регіонах України.

За наявною інформацією, їм вдалося привласнити понад 3 млн грн.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів виявлено чорнові записи та мобільні телефони з доказами оборудки. Також вилучено десятки банківських карток, через які зловмисники знімали отримані злочинним шляхом гроші.

Наразі затримано п’ятьох учасників схеми. Вживають комплексних заходів щодо притягнення до відповідальності інших шахраїв та організатора оборудки, який переховується на тимчасово окупованій території України.

Усім десятьом фігурантам повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинним співтовариством або злочинною організацією, а також участь у ній) та ч. 4 ст. 28 і ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене злочинною організацією).

Вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.