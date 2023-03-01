Через обстріли російськими окупантами Херсона ТЧХУ перейшло на адресне доставляння гуманітарної допомоги

Через безперервні обстріли Херсона російськими окупантами Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) змушене було припинити видачу гуманітарної допомоги в гуманітарних штабах і перейти на її адресне доставляння.

"Через постійні обстріли міста волонтери Червоного Хреста України призупинили видачу гуманітарної допомоги в гуманітарних штабах. Тепер вони тісно співпрацюють з об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, квартальними комітетами та доставляють адресно гуманітарну допомогу", - повідомило ТЧХУ на своїй офіційній сторінці у фейсбуці в середу.

В ТЧХУ також зазначили, що волонтери продовжують доставляти гуманітарну допомогу до населених пунктів Херсонської області. Днями за програмою World food 412 продуктових наборів отримали жителі сіл Таврійське, Правдине, Нова Зоря Білозерської громади Херсонської області.