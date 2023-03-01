Події

08:05 01.03.2023

Весна розпочнеться без лімітів споживання та планових відключень е/е

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Весна розпочнеться без лімітів споживання та планових відключень е/е

Безлімітне споживання електроенергії збережеться першого весняного дня, що стане вже 18-м днем поспіль стабілізації енергосистеми України після масованих повітряних атак на неї російських загарбників, повідомляють оператори системи розподілу (ОСР, обленерго).

"Перший день весни несе нам чудові позитивні новини – електроенергії вистачатиме і завтра, 1 березня. Графік уже традиційно білий (…)", – зазначило на своїй фейсбук-сторінці "Закарпаттяобленерго".

"Починаємо весну без обмежень. 1 березня НЕК "Укренерго" не встановлювала ліміти споживання електроенергії на Волині", – поінформувало "Волиньобленерго".

Згідно з його повідомленням у фейсбуці, графіки погодинного відключення е/е можуть бути застосовані лише у разі зміни "Укренерго" лімітів потужності для Волині у певний час протягом дня для збалансування енергосистеми, щоб не допустити аварій на устаткуванні.

Про відсутність лімітів на 1 березня, і як результат – планових відключень е/е у своїх соцмережах також традиційно повідомили "Сумиобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Полтаваобленерго", "Чернівціобленерго", а також група ДТЕК щодо Києва, Київської, Дніпропетровської та Одеської областей.

Цього разу ДТЕК вже не став робити жодних приміток щодо Одеси та Одеського району, знеструмлених протягом понеділка, 27 лютого, через аварію в системі передачі. Енергохолдинг лише попередив, що внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" у деяких енерговузлах можливі відключення за графіком, якщо зростатиме споживання.

При цьому "ДТЕК Дніпровські електромережі" у фейсбуці зазначив, що через пошкодження обстрілами мереж "Укренерго" ОСР може обмежувати електропостачання у певних енерговузлах.

"Такі обмеження відбуватимуться відповідно до стабілізаційних графіків", – зазначив оператор.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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