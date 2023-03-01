Російські окупанти вісім разів обстріляли чотири громади Нікопольського району

Російські окупанти за добу 8 разів обстріляли 4 громади Нікопольського району Дніпропетровської області, повідомив голова облради Микола Лукашук.

"Уночі армія РФ атакувала Нікопольський район вісім разів. Чотири громади опинилися під ворожим вогнем із важкої артилерії: Нікопольська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська. Без постраждалих", - написав Лукашук у телеграм-каналі.

За його словами, у Мирівській ОТГ внаслідок обстрілу пошкоджено аграрне підприємство, магазин, п'ять приватних будинків та господарських споруд, автомобіль, газопровід та електромережі.

У Нікополі агресор завдав удару по трьом приватним і транспортним підприємствам.

У Червоногригорівській та Марганецькій ОТГ деталі нічних атак встановлюються, рятувальники обстежують території.

"Щодо інших районів області – протягом ночі було тихо", - наголосив голова ОВА, додавши, що наразі зберігається високий рівень загрози ракетних ударів по Україні.