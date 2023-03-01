Парламент Фінляндії проголосує стосовно договору про членство в НАТО

Парламент Фінляндії на засіданні в середу проголосує за пропозицію уряду про членство в НАТО.

Депутатам належить схвалити Північноатлантичний договір, угоди про статус Організації Північноатлантичного договору, статус національних представників і міжнародного персоналу, а також деякі інші документи.

У січні комітет парламенту з конституційного права висловився за ухвалення рішення про членство в НАТО простою більшістю.

"Для цього потрібна згода парламенту, і це може бути зроблено простою більшістю. Ми вирішили, що це не настільки значна передача повноважень НАТО, щоб була потрібна більшість у дві третини голосів", - пояснила голова комітету Йоганна Ояла-Ніємеля.

У травні 2022 року парламент схвалив заявку Фінляндії на членство в НАТО 188 голосами проти 8. Як очікують політики та ЗМІ країни, питання про членство в альянсі також буде ухвалено більшістю голосів.

Хоча Туреччина та Угорщина ще не ратифікували заявку Фінляндії та Швеції на членство в альянсі, парламент має намір завершити обговорення цього питання до чергових виборів, запланованих на 2 квітня.

Як наголошується в урядовій доповіді про членство в НАТО, оборонні витрати в разі вступу країни до альянсу оцінюються приблизно в 70-100 мільйонів євро на рік.

Водночас низка депутатів під час першого читання закону виступила з пропозицією відхилити договір або ухвалити його з істотними обмеженнями.

Так, депутат парламенту від Лівого альянсу Маркус Мустаярві запропонував парламенту заявити, що за жодних обставин Фінляндія не дасть змоги розміщувати ядерну зброю на території республіки, використовувати сухопутні, повітряні або морські райони для транспортування або транзиту ядерної зброї, "оскільки це означатиме, що Фінляндія, як прифронтова держава, автоматично стане ціллю ударів ядерної зброї в можливій великій війні".

Мустаярві вважає, що збройні сили будь-якої іншої країни, а також бази військового альянсу НАТО не повинні постійно розміщуватися на території Фінляндії.

На його думку, Фінляндія повинна не дозволяти будь-якій іншій державі або її збройним силам використовувати територію або повітряний простір країни для ворожих цілей проти інших держав.

Голосування щодо угод із НАТО розпочнеться на пленарному засіданні о 14 годині.

Держави-члени НАТО підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до Північноатлантичної ради 5 липня 2022 року. Ці держави приєднаються до НАТО, щойно всі держави-члени НАТО ратифікують протоколи про вступ.

На сьогодні з 30 країн-членів НАТО членство Швеції та Фінляндії в альянсі поки не ратифікували Туреччина та Угорщина.

Туреччина заблокувала процес вступу, зажадавши від обох північних країн оголосити терористичними курдські організації і видати осіб, обвинувачених у тероризмі, а також скасувати заборони на постачання зброї Анкарі. При цьому в Анкарі неодноразово заявляли, що Туреччина може ратифікувати членство Фінляндії в НАТО раніше Швеції.

Але, як сказав у вівторок на пресконференції в Гельсінкі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, "швидкий вступ Фінляндії та Швеції до військового союзу наразі є пріоритетом номер один, і тут досягнуто прогресу: Фінляндія, Швеція і Туреччина мають зустрітися в Брюсселі наступного тижня".