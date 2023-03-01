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07:38 01.03.2023

SpaceX у середу має намір вивести на орбіту нову партію інтернет-супутників Starlink

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SpaceX у середу має намір вивести на орбіту нову партію інтернет-супутників Starlink

Ракета-носій Falcon 9 у середу стартує на орбіту з черговою партією з 51 міні-супутника для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомляє компанія-розробник SpaceX.

Запуск планують здійснити зі стартового майданчика SLC-4E на базі Космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії об 11:06 за часом Тихоокеанського узбережжя США.

Він стане 76-м запуском інтернет-супутників із травня 2019 року в рамках проєкту Starlink і восьмим із початку поточного року. SpaceX вивела на орбіту вже понад 4 тис. таких супутників. Частина з них вийшла з ладу або зійшла з орбіти. Понад 3,7 тис. апаратів залишаються на орбіті в робочому стані.

У рамках запуску перший багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9, який використовують у 12-те, приблизно за дев'ять хвилин після старту має здійснити керовану вертикальну посадку на плавучу платформу-дрон Of Course I Still Love You, що розміщена в Тихому океані за 670 км від бази.

Наразі компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі. Інтернет-мережа Starlink доступна користувачам у 50 країнах, зокрема в Північній Америці, Європі, на Далекому Сході та в Австралії. За даними Пентагону, послугами цих супутників також активно користуються американські військові.

У перспективі SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів (а в подальшому - з 30 тис.) для створення повномасштабної мережі, яка дасть змогу забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом до інтернету в будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій у реалізацію проєкту оцінюється в $10 млрд.

 

 

Теги: #сша #запуск #spacex #супутники

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