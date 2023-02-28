Глава "Нафтогазу" сподівається на завершення опалювального сезону "на самому початку" квітня

Україна забезпечена достатніми запасами природного газу для проходження опалювального сезону, але хотілося б завершити його раніше з метою економії цього ресурсу – "на самому початку" квітня, заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Є надії, що зможемо зробити (завершення сезону) на самому початку квітня, але якщо буде холодно, то теплопостачання триватиме. Але маємо усвідомлювати, що треба економити", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

Чернишов відзначив як позитивний приклад відповідальний початок цього опалювального сезону наприкінці жовтня – на початку листопада 2022 року.

Відповідаючи на запитання про ціну природного газу для населення після 1 квітня, голова "Нафтогазу" наголосив, що ціна не змінюватиметься впродовж цього опалювального сезону "незалежно від його юридичного або фактичного завершення".

Він також повідомив, що приватні споживачі в питанні оплати поводяться "патріотично і дисципліновано", хоча рівень оплати дещо впав. За словами Чернишова, він становить близько 80% "у стабільних регіонах".