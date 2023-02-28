Події

19:46 28.02.2023

Російське корабельне угруповання в Чорному морі суттєво збільшено

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Російське корабельне угруповання в Чорному морі суттєво збільшено

Російське корабельне угруповання, що перебуває в Чорному морі, значно збільшилося, незважаючи на шторм, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Наразі там уже 17 кораблів, серед яких п'ять ракетоносіїв, включно з двома підводними. Загальний залп "Калібрів" може сягати 32 ракет", - зазначається в повідомленні у фейсбуці.

Зазначається, що ворог не припиняє повітряної розвідки, а отже, не виключені ракетні удари, і масовані, і точкові.

 

Теги: #рф #чорне_море #кораблі

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