Російське корабельне угруповання в Чорному морі суттєво збільшено

Російське корабельне угруповання, що перебуває в Чорному морі, значно збільшилося, незважаючи на шторм, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Наразі там уже 17 кораблів, серед яких п'ять ракетоносіїв, включно з двома підводними. Загальний залп "Калібрів" може сягати 32 ракет", - зазначається в повідомленні у фейсбуці.

Зазначається, що ворог не припиняє повітряної розвідки, а отже, не виключені ракетні удари, і масовані, і точкові.