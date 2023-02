НАЗК внесло Metro Cash & Carry до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло компанію Metro Cash & Carry до переліку міжнародних спонсорів війни, повідомляє пресслужба відомства.

Як зазначено в релізі, таке рішення ухвалено через позицію керівництва компанії продовжувати діяльність у Росії. Крім бізнесу у сфері ритейлу інтереси керівництва Metro Cash & Carry тісно пов'язані зі стратегічними галузями російської економіки: нафтогазовою та банківською сферами.

Так, за результатами журналістських розслідувань, стало відомо, що ключовий акціонер Metro Cash & Carry Даніель Кретинські контролює EP Infrastructure (EPIF), що володіє 49% компанії Eustream. Ця компанія управляє газотранспортною системою, що транспортує російський газ у Центральну і Східну Європу.

"Поки весь цивілізований світ відмовляється від енергоресурсів держави-терориста, керівництво Metro Cash & Carry демонструє, що співпраця з РФ не тільки не буде припинена, а й надалі лише посилюватиметься. Про це свідчить і визнання Metro Cash & Carry прийнятною оплати картками "Мир" (проєкт "Ощадбанку"), і реалізація нових проєктів у Росії, як-от "Фасоль", мережа продуктових магазинів біля будинку", - зазначається в релізі НАЗК.

Також дослідники діяльності Metro Cash & Carry в Росії звертають увагу на участь компанії в "ідеологічних" російських ініціативах. Зокрема, наприкінці минулого року в інтернеті поширювалася інформація про те, що німецька мережа METRO в Росії торгує "кувалдами Вагнера", "атрибутами" найманців із терористичної "ПВК Вагнер", який набув умовної популярності в Росії після публікацій жорстоких відео. Вочевидь, у такий спосіб менеджмент торговельної мережі демонструє максимальну лояльність до режиму країни-агресора.

Раніше НАЗК уже внесло до переліку міжнародних спонсорів війни такі компанії: Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd. Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry і Бондюель. Днями сюди додали французьку корпорацію Auchan Holding.

Усі занесені до цього списку компанії вносяться до бази даних World-Check від міжнародної компанії London Stock Exchange Group з метою захисту фінансового сектору від спонсорів російської війни.

Нагадаємо, роль НАЗК у санкційній політиці визначено в Дорожній карті індивідуальних санкцій, розробленій Стенфордською міжнародною робочою групою з російських санкцій.