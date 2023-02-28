Події

19:19 28.02.2023

НАЗК внесло Metro Cash & Carry до переліку міжнародних спонсорів війни

2 хв читати
НАЗК внесло Metro Cash & Carry до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло компанію Metro Cash & Carry до переліку міжнародних спонсорів війни, повідомляє пресслужба відомства.

Як зазначено в релізі, таке рішення ухвалено через позицію керівництва компанії продовжувати діяльність у Росії. Крім бізнесу у сфері ритейлу інтереси керівництва Metro Cash & Carry тісно пов'язані зі стратегічними галузями російської економіки: нафтогазовою та банківською сферами.

Так, за результатами журналістських розслідувань, стало відомо, що ключовий акціонер Metro Cash & Carry Даніель Кретинські контролює EP Infrastructure (EPIF), що володіє 49% компанії Eustream. Ця компанія управляє газотранспортною системою, що транспортує російський газ у Центральну і Східну Європу.

"Поки весь цивілізований світ відмовляється від енергоресурсів держави-терориста, керівництво Metro Cash & Carry демонструє, що співпраця з РФ не тільки не буде припинена, а й надалі лише посилюватиметься. Про це свідчить і визнання Metro Cash & Carry прийнятною оплати картками "Мир" (проєкт "Ощадбанку"), і реалізація нових проєктів у Росії, як-от "Фасоль", мережа продуктових магазинів біля будинку", - зазначається в релізі НАЗК.

Також дослідники діяльності Metro Cash & Carry в Росії звертають увагу на участь компанії в "ідеологічних" російських ініціативах. Зокрема, наприкінці минулого року в інтернеті поширювалася інформація про те, що німецька мережа METRO в Росії торгує "кувалдами Вагнера", "атрибутами" найманців із терористичної "ПВК Вагнер", який набув умовної популярності в Росії після публікацій жорстоких відео. Вочевидь, у такий спосіб менеджмент торговельної мережі демонструє максимальну лояльність до режиму країни-агресора.

Раніше НАЗК уже внесло до переліку міжнародних спонсорів війни такі компанії: Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd. Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry і Бондюель. Днями сюди додали французьку корпорацію Auchan Holding.

Усі занесені до цього списку компанії вносяться до бази даних World-Check від міжнародної компанії London Stock Exchange Group з метою захисту фінансового сектору від спонсорів російської війни.

Нагадаємо, роль НАЗК у санкційній політиці визначено в Дорожній карті індивідуальних санкцій, розробленій Стенфордською міжнародною робочою групою з російських санкцій.

 

 

 

Теги: #рф #ритейлер #пособництво #назк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:46 28.02.2023
Російське корабельне угруповання в Чорному морі суттєво збільшено

Російське корабельне угруповання в Чорному морі суттєво збільшено

20:52 27.02.2023
Голова української військової розвідки не бачить ознак можливого постачання Китаєм озброєння для РФ

Голова української військової розвідки не бачить ознак можливого постачання Китаєм озброєння для РФ

20:44 27.02.2023
Буданов: Майже 40% утримуваних РФ у полоні українців - цивільні

Буданов: Майже 40% утримуваних РФ у полоні українців - цивільні

20:17 27.02.2023
Кулеба про створення спецтрибуналу щодо агресії РФ проти України: Слід усунути причини, а не лише симптоми

Кулеба про створення спецтрибуналу щодо агресії РФ проти України: Слід усунути причини, а не лише симптоми

19:09 27.02.2023
ВАКС звернув у дохід держави 88,89% акцій PINbank у російського підприємця Гінера

ВАКС звернув у дохід держави 88,89% акцій PINbank у російського підприємця Гінера

08:15 25.02.2023
Раді пропонують визнати повітряно-космічні сили і військово-морський флот Росії терористичними організаціями

Раді пропонують визнати повітряно-космічні сили і військово-морський флот Росії терористичними організаціями

08:00 25.02.2023
Шведське президентство в Єврораді: ЄС ухвалив 10-й пакет санкцій для РФ

Шведське президентство в Єврораді: ЄС ухвалив 10-й пакет санкцій для РФ

23:27 24.02.2023
Посли ЄС домовилися щодо 10-го пакета санкцій для РФ, який буде схвалений письмовою процедурою у суботу

Посли ЄС домовилися щодо 10-го пакета санкцій для РФ, який буде схвалений письмовою процедурою у суботу

20:31 24.02.2023
Китай заперечує можливість постачання РФ безпілотників

Китай заперечує можливість постачання РФ безпілотників

19:18 24.02.2023
Росія може прийти до країн НАТО - Зеленський

Росія може прийти до країн НАТО - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Безугла вважає причиною проєкту постанови про її відкликання з комітету з нацоборони свою ініціативу про виключення з комітету Льовочкіна

Ворог веде новий наступ на Донбасі з січня, не полишає мету захопити всю Україну - Маляр

ЗСУ за добу завдали трьох авіаударів по районах зосередження окупантів, вразили район зосередження військової техніки і дві позиції ЗРК ворога - Генштаб

Україна стане членом НАТО в "довгостроковій перспективі" - Столтенберг

31 країна проголосувала за обмеження участі Росії та Білорусі в органах Комітету Лісабонської конвенції - Міносвіти

ОСТАННЄ

Глава "Нафтогазу" сподівається на завершення опалювального сезону "на самому початку" квітня

Офіс президента та Human Right Watch домовилися співпрацювати в напрямі протидії агресії Росії

З'ясовуються обставини незаконного відвідування журналістом NBC території Криму

У Херсон доправили три потужні електрогенератори, які забезпечуватимуть безперебійну роботу місцевого водоканалу

У Дніпрі викрито адміністратора одного з телеграм-каналів молодіжного руху, створеного для дестабілізації ситуації в Україні

В Одеській області з 1 березня скорочується комендантська година

Безугла вважає причиною проєкту постанови про її відкликання з комітету з нацоборони свою ініціативу про виключення з комітету Льовочкіна

Ворог веде новий наступ на Донбасі з січня, не полишає мету захопити всю Україну - Маляр

ЗСУ за добу завдали трьох авіаударів по районах зосередження окупантів, вразили район зосередження військової техніки і дві позиції ЗРК ворога - Генштаб

Україна стане членом НАТО в "довгостроковій перспективі" - Столтенберг

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА