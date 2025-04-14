Цього тижня заплановані зустрічі щодо контингенту - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на цьому тижні заплановані зустрічі щодо контингенту.
"Сьогодні я провів Ставку: ми продовжуємо розвиток нашої армії – формування корпусної системи. Були відповідні доповіді. Також готуємо з партнерами основу для безпекового контингенту – контингенту за участі партнерів, який буде підтримувати мир після цієї війни. Цього тижня заплановані зустрічі щодо цього – щодо контингенту", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.
Окрім того, він повідомив, що сьогодні була спланована зовнішньополітична робота на найближчі тижні. За його словами, "ми працюємо заради ППО для України, заради стійкості нашої держави та Сил оборони й заради того, щоб дипломатія нарешті почала давати плоди".