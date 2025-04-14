Цього тижня заплановані зустрічі щодо контингенту - Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на цьому тижні заплановані зустрічі щодо контингенту.

"Сьогодні я провів Ставку: ми продовжуємо розвиток нашої армії – формування корпусної системи. Були відповідні доповіді. Також готуємо з партнерами основу для безпекового контингенту – контингенту за участі партнерів, який буде підтримувати мир після цієї війни. Цього тижня заплановані зустрічі щодо цього – щодо контингенту", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Окрім того, він повідомив, що сьогодні була спланована зовнішньополітична робота на найближчі тижні. За його словами, "ми працюємо заради ППО для України, заради стійкості нашої держави та Сил оборони й заради того, щоб дипломатія нарешті почала давати плоди".