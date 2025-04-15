Інтерфакс-Україна
Події
08:09 15.04.2025

Упродовж доби зафіксовано 99 бойових зіткнень

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Упродовж доби зафіксовано 99 бойових зіткнень
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби зафіксовано 99 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 вівторка. 

"Вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 119 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 191 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, задіяли для ураження 3275 дронів-камікадзе та здійснили 6590 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - повідомляє Генштаб

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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