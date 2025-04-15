Демократи в Конгресі США представили законопроєкт про підтримку України і жорсткі санкції проти РФ – ЗМІ

Демократи в Палаті представників Конгресу США представили в понеділок законопроект, спрямований на підтримку України в її війні з Росією, повідомило агентство Reuters, посилаючись на джерела та копію законопроєкту.

"Представник Грег Мікс, провідний демократ у Комітеті у закордонних справах Палати представників, представив Закон про підтримку України, який забезпечить фінансування безпеки і відновлення України та накладе жорсткі санкції на Росію, згідно з копією законопроекту, яку бачило агентство Reuters", - йдеться в повідомленні агентства.

Законопроект, який ще не був оприлюднений, був поданий через два тижні після того, як республіканці і демократи в Сенаті представили жорсткі санкції, які будуть накладені на Росію, якщо вона відмовиться брати участь у добросовісних мирних переговорах з Україною.

Зусилля в Конгресі відображають зростаючу стурбованість законодавців з обох партій долею України через позицію Трампа стосовно Кремля.

"Трамп, який намагається укласти мирну угоду, неодноразово звинувачував президента України Володимира Зеленського у трирічному конфлікті, хоча він розпочався з повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він знову зробив це в понеділок, поскаржившись на те, що Київ просить ракети", - пише Reuters.

Очікується, що окремі частини законопроекту з'являться в будь-якому остаточному широкому пакеті щодо України, навіть якщо сам документ не знайде підтримки в Палаті представників, де більшість становлять республіканці.

"Законопроект Палати представників складається з трьох розділів і може отримати більшу підтримку, ніж закон про Україну в Сенаті", - зазначає Reuters.

Перший розділ підтверджує підтримку України та НАТО і включає заходи, спрямовані на допомогу Україні у відновленні, в тому числі створення посади спеціального координатора з питань відновлення України.

Другий передбачає допомогу Києву у сфері безпеки, в тому числі прямі кредити і військове фінансування, а третій накладає жорсткі санкції і експортний контроль на Росію, в тому числі на фінансові установи, нафтову і гірничодобувну промисловість і російських чиновників.

Джерело: https://www.reuters.com/world/us/us-lawmakers-look-boost-ukraine-sanction-russia-sources-say-2025-04-14/