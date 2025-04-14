Одна людина постраждала внаслідок скидання вибухівки з російського дрона у Херсоні – ОВА

Одна людина постраждала внаслідок атаки російського дрона на цивільне авто у Херсоні, повідомляє телеграм-канал Херсонської ОВА.

"Російські військові атакували з БпЛА цивільне авто у Херсоні. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала 56-річна жінка. В неї - вибухова та черепно-мозкова травми, струс головного мозку, а також контузія та гостра реакція на стрес", - йдеться в повідомленні ОВА.

Потерпіла шпиталізували.

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/34296