Інтерфакс-Україна
Події
22:20 14.04.2025

Одна людина постраждала внаслідок скидання вибухівки з російського дрона у Херсоні – ОВА

1 хв читати

Одна людина постраждала внаслідок атаки російського дрона на цивільне авто у Херсоні, повідомляє телеграм-канал Херсонської ОВА.

"Російські військові атакували з БпЛА цивільне авто у Херсоні. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала 56-річна жінка. В неї - вибухова та черепно-мозкова травми, струс головного мозку, а також контузія та гостра реакція на стрес", - йдеться в повідомленні ОВА.

Потерпіла шпиталізували.

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/34296

Теги: #дрон #постраждала #херсон #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:50 14.04.2025
У Запорізькій області під час роботи у полі через атаку дрону загинув чоловік

У Запорізькій області під час роботи у полі через атаку дрону загинув чоловік

08:10 14.04.2025
Через атаку ворожого дрону на АЗС в Запоріжжі сталася пожежа - Федоров

Через атаку ворожого дрону на АЗС в Запоріжжі сталася пожежа - Федоров

18:46 13.04.2025
Кількість жертв російських атак у Херсоні у неділю зросла до трьох людей

Кількість жертв російських атак у Херсоні у неділю зросла до трьох людей

17:25 13.04.2025
Окупанти забрали життя ще одного мешканця Херсону

Окупанти забрали життя ще одного мешканця Херсону

16:49 13.04.2025
Російські окупанти завдали удару дронами по лікарні на Чернігівщині, є руйнування, поранено медсестру - ОВА

Російські окупанти завдали удару дронами по лікарні на Чернігівщині, є руйнування, поранено медсестру - ОВА

15:56 13.04.2025
Окупанти з дрона обстріляли жительку Херсона, вона у важкому стані - ОВА

Окупанти з дрона обстріляли жительку Херсона, вона у важкому стані - ОВА

14:20 13.04.2025
В Херсоні внаслідок ворожого артобстрілу загинула місцева жителька

В Херсоні внаслідок ворожого артобстрілу загинула місцева жителька

07:43 10.04.2025
Двоє цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА на Київ

Двоє цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА на Київ

07:20 10.04.2025
Цивільні зазнали поранень в Миколаєві внаслідок атаки російських БпЛА – Кім

Цивільні зазнали поранень в Миколаєві внаслідок атаки російських БпЛА – Кім

04:10 10.04.2025
Цивільні зазнали поранень в Миколаєві внаслідок атаки російських БпЛА – Кім

Цивільні зазнали поранень в Миколаєві внаслідок атаки російських БпЛА – Кім

ВАЖЛИВЕ

Російські пропагандисти готують свою аудиторію до того, що дипломатія не дасть результату - Зеленський

Цього тижня заплановані зустрічі щодо контингенту - Зеленський

Полонені громадяни КНР хочуть на обмін і повернутися до Китаю

Військовополонені-громадяни КНР запевняють, що опинилися на війні за контрактом, не мають стосунку до китайського уряду

Полонені громадяни КНР задоволені ставленням України до них, кажуть, що їх годують навіть їжею з Макдональдсу

ОСТАННЄ

Ракетний удар росіян по Сумах попередньо обійшовся без жертв – ОВА

Ракетний удар росіян по Сумах попередньо обійшовся без жертв – ОВА

DeepState повідомляє про вихід ворога до околиць с. Шевченко у Донецькій області

Угорщина продовжує блокувати переговори щодо членства України в ЄС та фінансову допомогу – глава МЗС Польщі

Сенатор Кейн у Києві отримав "свіжу" інформацію щодо ситуації, аби аргументувати колегам необхідність продовження допомоги Україні

Російські пропагандисти готують свою аудиторію до того, що дипломатія не дасть результату - Зеленський

Цього тижня заплановані зустрічі щодо контингенту - Зеленський

Велика Британія перерахувала Україні 752 млн фунтів у межах ініціативи ERA – Шмигаль

Сенатор Кейн: Дії Путіна викликають скептицизм щодо добросовісності інтересу РФ до припинення вогню

Зеленський привітав президента Еквадора з переобранням на посаду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА