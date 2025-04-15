Мерц готується їхати в Україну - ЗМІ

Майбутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц планує негайну поїздку в Україну якщо він буде обраний вчасно, повідомляє Die Welt в понеділок.

"Новопризначений канцлер Фрідріх Мерц планує негайну поїздку в Україну, президент якої Володимир Зеленський запросив глав держав і урядів на саміт "Коаліції охочих" 9 травня, якщо він буде обраний вчасно", - пише Die Welt, посилаючись на інформацію Politico (обидва ЗМІ належать Axel Springer SE).

"9 травня ми хотіли б провести зустріч коаліції бажаючих на рівні глав держав і урядів за участю президента Зеленського, щоб встановити гарантії безпеки для України", - заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга по відеозв'язку на засіданні міністрів закордонних справ ЄС в Люксембурзі в понеділок", - інформує видання.

"Очікується, що на зустрічі також буде присутній канцлер Німеччини - і, швидше за все, це буде Мерц. Politico з посиланням на інформовані джерела в Берліні та Брюсселі повідомляє, що готується можлива поїздка Мерца в Україну на початку травня. Крім Мерца, очікується також участь інших високопоставлених глав урядів, таких як президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Речник Мерца відмовився коментувати повідомлення", - пише Die Welt.

Джерело: https://www.welt.de/politik/ausland/article255934702/Friedrich-Merz-bereitet-Ukraine-Reise-vor-Kreml-droht-CDU-Chef-nach-Auftritt-in-ARD-Sendung.html