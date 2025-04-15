Інтерфакс-Україна
Події
07:33 15.04.2025

Окупанти втратили впродовж доби 1180 військовослужбовців

1 хв читати
Окупанти втратили впродовж доби 1180 військовослужбовців
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Впродовж доби втрати окупантів склали 1180 одиниць живої сили та 309 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 вівторка.

Зокрема українськими воїнами знищено 7 танків, 20 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем,  два РСЗВ, два засоби ППО, 210 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн з ПММ.

Повітряні удари коштували противнику 147 знищених БПЛА оперативно-тактичного рівня.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:45 14.04.2025
Окупанти за добу втратили 1310 осіб та 181 од. автотехніки

Окупанти за добу втратили 1310 осіб та 181 од. автотехніки

08:42 13.04.2025
Упродовж доби зафіксовано 120 бойових зіткнень - Генштаб

Упродовж доби зафіксовано 120 бойових зіткнень - Генштаб

07:56 13.04.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1220 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1220 військовослужбовців

08:04 11.04.2025
Окупанти за добу втратили 1210 осіб та 167 од. автотехніки

Окупанти за добу втратили 1210 осіб та 167 од. автотехніки

16:55 10.04.2025
На торецькому та покровському напрямках зросла активність ворога

На торецькому та покровському напрямках зросла активність ворога

16:27 10.04.2025
Інформація про переведення командувача СБС Сухаревського на іншу посаду не відповідає дійсності – Генштаб

Інформація про переведення командувача СБС Сухаревського на іншу посаду не відповідає дійсності – Генштаб

08:21 10.04.2025
Сили оборони вразили за добу 11 районів зосередження окупантів

Сили оборони вразили за добу 11 районів зосередження окупантів

08:07 10.04.2025
Упродовж доби зафіксовано 149 бойових зіткнень - Генштаб

Упродовж доби зафіксовано 149 бойових зіткнень - Генштаб

07:50 10.04.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1420 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1420 військовослужбовців

07:36 09.04.2025
Окупанти за добу втратили 1270 осіб та 118 од. автотехніки

Окупанти за добу втратили 1270 осіб та 118 од. автотехніки

ВАЖЛИВЕ

Російські пропагандисти готують свою аудиторію до того, що дипломатія не дасть результату - Зеленський

Цього тижня заплановані зустрічі щодо контингенту - Зеленський

Полонені громадяни КНР хочуть на обмін і повернутися до Китаю

Військовополонені-громадяни КНР запевняють, що опинилися на війні за контрактом, не мають стосунку до китайського уряду

Полонені громадяни КНР задоволені ставленням України до них, кажуть, що їх годують навіть їжею з Макдональдсу

ОСТАННЄ

15 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Чорному морі ворожі ракетоносії відсутні – ВМС

Демократи в Конгресі США представили законопроєкт про підтримку України і жорсткі санкції проти РФ – ЗМІ

Дії Трампа змушують Європу повертатися до ідеї шукати додатковий імпорт газу з Росії - ЗМІ

Мерц готується їхати в Україну - ЗМІ

Каллас застерегла європейських лідерів від участі у святкуваннях в Москві 9 травня – ЗМІ

Голова МЗС Польщі: ми підримуємо розширення ЄС на основі заслуг

Сили оборони цього року знищили вже понад 11 тис. автівок і спецтехніки росіян – Сирський

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 350 військовослужбовців - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 82 ворожі атаки - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА