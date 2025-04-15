Окупанти втратили впродовж доби 1180 військовослужбовців

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Впродовж доби втрати окупантів склали 1180 одиниць живої сили та 309 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 вівторка.

Зокрема українськими воїнами знищено 7 танків, 20 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, два РСЗВ, два засоби ППО, 210 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн з ПММ.

Повітряні удари коштували противнику 147 знищених БПЛА оперативно-тактичного рівня.