Інтерфакс-Україна

Події

11:40 24.03.2025

НАЗК закликає Раду зберегти інструмент моніторингу способу життя

1 хв читати
НАЗК закликає Раду зберегти інструмент моніторингу способу життя

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликає народних депутатів України зберегти інструмент моніторингу способу життя (МСЖ) і не обмежувати Агентство в перевірці законності статків посадовців.

"До Верховної Ради України внесено пропозиції змін до ст. 51-4 "Моніторинг способу життя суб’єктів декларування" Закону України "Про запобігання корупції", які можуть знищити інструмент моніторингу способу життя (МСЖ), який здійснює НАЗК", - йдеться в повідомленні НАЗК в Телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією НАЗК, на найближчому пленарному засіданні народні депутати України розглянуть правки, що суттєво обмежать НАЗК у перевірці законності статків посадовців.

В повідомленні зазначається: "Пропоновані зміни також ускладнять перевірку сумнівних активів, зокрема зроблять неможливим аналіз активів, отриманих до публічної служби, і створять корупційні ризики, дозволяючи декларантам вказувати відсутні активи для їх подальшої легалізації".

НАЗК уточнює, що серед запропонованих змін, які будуть розглядати народні депутати є наступне: обмеження МСЖ лише періодом перебування у статусі декларанта, здійснення МСЖ лише декларанта та членів його сім’ї, обмеження терміну здійснення МСЖ трьома місяцями.

"Такі зміни спрямовані на обмеження виключно повноважень НАЗК та нівелюють такий важливий інструмент фінансового контролю як МСЖ, що, безумовно, матиме негативний вплив на його ефективність", - наголошують в Агентстві.

Теги: #назк #моніторинг #життя

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:10 21.02.2025
На ЧАЕС відбувається моніторинг території, ситуація контрольована

На ЧАЕС відбувається моніторинг території, ситуація контрольована

10:29 06.02.2025
Кожна четверта міськрада порушує мовне законодавство під час пленарних засідань

Кожна четверта міськрада порушує мовне законодавство під час пленарних засідань

17:41 05.02.2025
У голови селищної ради на Рівненщині виявлено необґрунтовані активи на 5,8 млн грн

У голови селищної ради на Рівненщині виявлено необґрунтовані активи на 5,8 млн грн

21:38 04.02.2025
Голови та члени МСЕК і після реформи мають подавати декларації до держреєстру декларацій - НАЗК

Голови та члени МСЕК і після реформи мають подавати декларації до держреєстру декларацій - НАЗК

11:09 23.01.2025
Мінкультури має намір виділити 15 млн грн на моніторинг інформації у вітчизняних медіа у 2025 р.

Мінкультури має намір виділити 15 млн грн на моніторинг інформації у вітчизняних медіа у 2025 р.

20:43 18.12.2024
Україна через війну має проблеми з фактичною імплементацією Директиви ЄС про якість атмосферного повітря

Україна через війну має проблеми з фактичною імплементацією Директиви ЄС про якість атмосферного повітря

20:50 13.12.2024
Сеул передав три мобільні лабораторії для контролю якості води в прифронтових областях

Сеул передав три мобільні лабораторії для контролю якості води в прифронтових областях

21:31 12.12.2024
У Моніторинговій місії ООН з прав людини відзначають значне зростання жертв цивільних осіб у Запорізькій області через атаки РФ

У Моніторинговій місії ООН з прав людини відзначають значне зростання жертв цивільних осіб у Запорізькій області через атаки РФ

14:40 29.10.2024
Підприємці та громадські організації просять НАЗК провести антикорупційну експертизу Нацстратегії доходів до 2030 р.

Підприємці та громадські організації просять НАЗК провести антикорупційну експертизу Нацстратегії доходів до 2030 р.

20:25 18.10.2024
НАЗК вдруге виплатило винагороду викривачу корупції

НАЗК вдруге виплатило винагороду викривачу корупції

ВАЖЛИВЕ

Час очікування в чергах до залізничних кас не перевищує 15 хвилин

Кількість боєзіткнень на фронті та ворожих ударів по Україні на вихідних суттєво не змінювалася - Генштаб

Закрита зустріч між представниками США та РФ почалася в Саудівській Аравії

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 604 дитини

Повітряні сили: За ніч збито 57 з 99-ти ворожих БпЛА, 36 локаційно втрачені

ОСТАННЄ

Червоні лінії, за які Україна не може переступати під час переговорів, повинні бути оприлюднені - Порошенко

Київ має вже 600 енергостійких житлових будинків – заступник голови КМДА

Заступник командувача Нацгвардії: Наші тренування спрямовані на безпеку країни

Знеструмлено 37 населених пунктів у кількох областях внаслідок негоди - "Укренерго"

В Міноборони відзначають зростання кількості звернень до центрів рекрутингу

Під час переговорів про припинення вогню треба говорити про заборону певних видів озброєнь - Порошенко

Час очікування в чергах до залізничних кас не перевищує 15 хвилин

Ще одні українсько-американські переговори відбудуться після американсько-російських в Ер-Ріяді – ЗМІ

Українська делегація залишається в Ер-Ріяді, інформація про можливу тристоронню човникову зустріч з делегаціями США та РФ не підтверджена – ЗМІ

Кількість боєзіткнень на фронті та ворожих ударів по Україні на вихідних суттєво не змінювалася - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА