НАЗК закликає Раду зберегти інструмент моніторингу способу життя

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликає народних депутатів України зберегти інструмент моніторингу способу життя (МСЖ) і не обмежувати Агентство в перевірці законності статків посадовців.

"До Верховної Ради України внесено пропозиції змін до ст. 51-4 "Моніторинг способу життя суб’єктів декларування" Закону України "Про запобігання корупції", які можуть знищити інструмент моніторингу способу життя (МСЖ), який здійснює НАЗК", - йдеться в повідомленні НАЗК в Телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією НАЗК, на найближчому пленарному засіданні народні депутати України розглянуть правки, що суттєво обмежать НАЗК у перевірці законності статків посадовців.

В повідомленні зазначається: "Пропоновані зміни також ускладнять перевірку сумнівних активів, зокрема зроблять неможливим аналіз активів, отриманих до публічної служби, і створять корупційні ризики, дозволяючи декларантам вказувати відсутні активи для їх подальшої легалізації".

НАЗК уточнює, що серед запропонованих змін, які будуть розглядати народні депутати є наступне: обмеження МСЖ лише періодом перебування у статусі декларанта, здійснення МСЖ лише декларанта та членів його сім’ї, обмеження терміну здійснення МСЖ трьома місяцями.

"Такі зміни спрямовані на обмеження виключно повноважень НАЗК та нівелюють такий важливий інструмент фінансового контролю як МСЖ, що, безумовно, матиме негативний вплив на його ефективність", - наголошують в Агентстві.