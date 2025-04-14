Інтерфакс-Україна
Події
20:29 14.04.2025

Російські пропагандисти готують свою аудиторію до того, що дипломатія не дасть результату - Зеленський

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Російські пропагандисти готують свою аудиторію до того, що дипломатія не дасть результату - Зеленський

Російські державні пропагандисти готують свою аудиторію до того, що дипломатія не дасть результату, без сильного тиску на РФ вона продовжить воювати, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Вже 34 дні тому Україна відповіла позитивно на американську пропозицію повного та безумовного припинення вогню – усіх таких ударів, як по Сумах, як по Кривому Рогу, як по Дніпру, як по Куп’янську та Бериславу, як по всьому фронту. І вже 34 дні зберігається відверта російська відмова від припинення вогню. Зараз – так само, як протягом років, – Путін зосереджений на продовженні війни. Зосереджений на ось таких ударах – на вбивствах", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

"Російські державні пропагандисти готують свою аудиторію до того, що перемовини й дипломатія не дадуть результату. І причина цього тільки одна – вони там, у Москві, зараз не бояться. І якщо не буде достатньо сильного тиску на Росію, вони й надалі робитимуть те, до чого вони звикли – надалі воюватимуть", - наголосив президент.

За його словами, воювати проти сусідів і знищувати життя стало російською державною звичкою.

"Ми всі хочемо, щоб це припинилося. Мир потрібен, і має бути тривалим. Саме тому Україна завжди конструктивно працює з партнерами в усіх форматах, які можуть дати безпеку і які можуть відновити мир. Ми не просто готові до миру швидко – Україна не хотіла жодної секунди цієї війни, і кожного дня Україна захищає життя", - наголосив президент.

 

 

Теги: #війна #зеленський #рф

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