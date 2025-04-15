Дії Трампа змушують Європу повертатися до ідеї шукати додатковий імпорт газу з Росії - ЗМІ

Керівники великих компаній ЄС почали говорити про збільшення імпорту російського газу на тлі дій адміністрації Трампа, повідомляє Reuters в понеділок.

"Через понад три роки після вторгнення Росії в Україну енергетична безпека Європи є крихкою", - зазначає агентство.

Під час енергетичної кризи 2022-2023 років заповнити прогалину в поставках російського газу до Європи допоміг зріджений природний газ (LNG) зі США.

"Але тепер, коли президент Дональд Трамп похитнув відносини з Європою, встановлені після Другої світової війни, і перетворив енергетику на розмінну монету в торговельних переговорах, бізнес побоюється, що залежність від США стала ще однією вразливою точкою", - йдеться в матеріалі Reuters.

На цьому тлі керівники великих компаній ЄС почали говорити про те, що імпорт деяких обсягів російського газу, в тому числі від "Газпрому", може бути корисним. Втім це потребувало б ще однієї серйозної зміни політики, враховуючи, що вторгнення Росії в Україну в 2022 році змусило Європейський Союз пообіцяти припинити імпорт російських енергоресурсів до 2027 року.

"Європа має обмежені можливості. Переговори з гігантом LNG Катаром про збільшення поставок газу зайшли в глухий кут, і хоча впровадження відновлюваних джерел енергії прискорилося, темпи недостатньо швидкі, щоб дозволити ЄС відчувати себе в безпеці", - пише Reuters.

"Якщо в Україні буде розумний мир, ми могли б повернутися до потоків у 60 мільярдів кубометрів, можливо, 70, на рік, включаючи LNG", - сказав в інтерв'ю агентству Reuters Дідьє Олло, виконавчий віце-президент французької компанії Engie. Французька держава частково володіє компанією Engie, яка раніше була одним з найбільших покупців газу "Газпрому". Олло сказав, що Росія може забезпечити близько 20-25% потреб ЄС, порівняно з 40% до війни.

Керівник французької нафтової компанії Total Energies Патрік Пуянне застеріг Європу від надмірної залежності від американського газу.

"Нам потрібно диверсифікувати багато маршрутів, а не надмірно покладатися на один або два", - сказав Пуянне в інтерв'ю Reuters. Total є великим експортером американського LNG, а також продає російський LNG приватної компанії "Новатек".

"Європа ніколи не повернеться до імпорту 150 мільярдів кубометрів з Росії, як це було до війни... але я б поставив на 70 мільярдів кубометрів", - додав Пуянне.

Німеччина до війни в Україні значною мірою покладалася на дешевий російський газ, раніше Росія забезпечувала 60% місцевих потреб, в основному через газопровід "Північний потік", який був підірваний у 2022 році.

"Промисловість хоче, щоб федеральний уряд знайшов дешеві джерела енергії, сказав Даніель Келлер, міністр економіки землі Бранденбург, де знаходиться нафтопереробний завод Schwedt, співвласником якого є російська нафтова компанія "Роснефть", але який перебуває під опікою німецького уряду", - пише Reuters.

"Ми можемо уявити собі відновлення споживання або транспортування російської нафти після встановлення миру в Україні", - сказав Келлер агентству.

Минулого року американський газ покривав 16,7% імпорту ЄС - після Норвегії з 33,6% та Росії з 18,8%. Цього року частка Росії впаде нижче 10% після того, як Україна перекрила трубопроводи. Решта потоків - це переважно зріджений газ від "Новатека".

ЄС готується купувати більше американського LNG, оскільки Трамп хоче, щоб Європа знизила профіцит у торгівлі зі США.

"Безумовно, нам знадобиться більше LNG", - заявив минулого тижня комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович.

За словами Тетяни Мітрової, наукового співробітника Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету, тарифна війна посилила занепокоєння Європи щодо залежності від американського газу.

"Стає все важче розглядати американський ЗПГ як нейтральний товар: у певний момент він може стати геополітичним інструментом", - зазначила Мітрова в розмові з Reuters.

Арне Ломанн Расмуссен, головний аналітик Global Risk Management, вважає, що у разі ескалації торговельної війни існує невеликий ризик того, що США можуть призупинити експорт ЗПГ.

"Високопоставлений дипломат ЄС, який говорив на умовах анонімності, погодився з ним, сказавши, що ніхто не може виключити, "що цей важіль буде використаний", - пише Reuters.

Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/back-russian-gas-trump-wary-eu-has-energy-security-dilemma-2025-04-14/