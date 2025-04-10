НАЗК у березні виявило порушень у деклараціях на понад 234 млн грн, лідери - місцеві депутати

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за березень 2025 року завершило 73 повних перевірки декларацій, відібраних за новим ризик-орієнтованим підходом і виявило порушення у 38 з них: ознаки недостовірних відомостей встановлені у 36 на понад 222 млн грн, і ще у двох встановлено ознаки необґрунтованості активів на понад 12 млн грн.

Як повідомляється на сайті НАЗК, у деклараціях неназванного депутата Дніпропетровської обласної ради за 2021-2022 роки встановлено ознаки недостовірних відомостей сукупно на понад 37,9 млн грн. В декларації депутата Закарпатської обласної ради за 2023 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 19 млн грн. У колишнього депутата Полтавської районної ради в деклараціях за 2022-2023 роки виявлено ознаки необґрунтованості активів на понад 12,4 млн грн.

В деклараціях депутата Криворізької міської ради за 2022-2023 роки встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 27,8 млн грн. У декларації депутата Хмельницької міської ради за 2023 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 15,1 млн грн. В декларації депутата Криворізької міської ради за 2023 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 11 млн грн.

Також повідомляється про народного депутата України, в декларації якого за 2023 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 3,6 млн грн. Також в деклараціях судді Самарського районного суду м.Дніпропетровська за 2022-2023 роки (нині – Дніпро) встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 4,1 млн грн. В декларації колишнього завідувача сектору державних закупівель Міністерства закордонних справ за 2023 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 7,6 млн грн.

У березні до компетентних органів направлено 45 обґрунтованих висновків щодо виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність за ст.366-2 Кримінального кодексу України "Декларування недостовірної інформації". З початку року за результатом розгляду 46 обґрунтованих висновків НАЗК органи досудового розслідування розпочали кримінальні провадження, до суду направлено сім обвинувальних актів.