Інтерфакс-Україна
Події
22:43 14.04.2025

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 350 військовослужбовців - Генштаб

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Окупанти втратили 350 військовослужбовців і 67 одиниць техніки лише на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 понеділка.

" Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 350 окупантів, з них 166 — безповоротно. Також знищено два танки, одну артилерійську систему, одну РСЗВ, 34 одиниці автомобільної техніки, 14 БпЛА, два пункти управління БпЛА та два склади боєприпасів. До того ж, пошкоджено шість гармат та сім автомобілів росіян.", - повідомляє ГШ ЗСУ.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1KrrKL9RTW/

Теги: #війна #ворог #генштаб #втрати

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