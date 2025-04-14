З початку доби Сили оборони відбили 82 ворожі атаки - Генштаб

З початку доби відбулося 82 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 понеділка.

" Сьогодні російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах 86 авіаційних ударів, скинувши при цьому 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, задіяли для ураження 1114 дронів-камікадзе та здійснили майже п’ять тисяч обстрілів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Лиманському (20 атак), Курському (17), та Покровському напрямку, де агресор здійснив 26 штурмових та наступальних дій. Дві атаки ворога ще тривають.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1KrrKL9RTW/