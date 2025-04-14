Сили оборони цього року знищили вже понад 11 тис. автівок і спецтехніки росіян – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що від початку року Сили оборони України знищили 11 583 одиниці авто і спецтехніки ворога. Про це Сирський написав у власному телеграм-каналі.

"Від початку цього року ворог втратив 11 583 одиниці автомобільної та спеціальної техніки. Загалом, з початку 2024 року було вражено понад 35 тисяч одиниць автотехніки противника", - йдеться в повідомленні Головнокомандувача ЗСУ.

"Сотні тисяч тонн боєприпасів, обладнання й пального так і не дісталися безпосередньо до передових підрозділів російських окупантів", - підкреслив Сирський.

Джерело: https://t.me/osirskiy/1126