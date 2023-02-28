Події

18:22 28.02.2023

Шмигаль: Україна виграла не тільки битву за тепло, а й битву за світло

1 хв читати
Шмигаль: Україна виграла не тільки битву за тепло, а й битву за світло

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна пройшла найважчий період опалювального сезону.

"Сьогодні останній день зими, до завершення опалювального сезону залишається півтора місяця. Можна з упевненістю сказати, що ми пройшли найважчий період. Витримали російський енергетичний терор і забезпечили тепло в оселях українців. Україна виграла не тільки битву за тепло, а й битву за світло", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, на сьогодні вже 17 днів поспіль в енергетичній мережі відсутній дефіцит потужності, й найближчим часом його не прогнозують, якщо не відбудеться масованого ракетного обстрілу.

Окрім того, Шмигаль наголосив, що в майбутньому країна не просто відновлюватиме втрачене, а й модернізуватиме, децентралізуватиме та робитиме безпечнішою енергосистему країни.

Теги: #енергетика #опалювальний_сезон #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:33 28.02.2023
"ДТЕК" за рік війни відновив електропостачання для понад 7 млн абонентів

"ДТЕК" за рік війни відновив електропостачання для понад 7 млн абонентів

15:26 28.02.2023
Держави ЄС об'єднають зусилля щодо розробки нових проєктів ядерної енергетики - ЗМІ

Держави ЄС об'єднають зусилля щодо розробки нових проєктів ядерної енергетики - ЗМІ

13:58 28.02.2023
Швеція виділить $30 млн для поповнення Фонду енергопідтримки України - Галущенко

Швеція виділить $30 млн для поповнення Фонду енергопідтримки України - Галущенко

11:29 28.02.2023
Енергопостачання Одеси та Одеського району відновлено за тимчасовими схемами, можливі обмеження - "Укренерго"

Енергопостачання Одеси та Одеського району відновлено за тимчасовими схемами, можливі обмеження - "Укренерго"

07:29 28.02.2023
Шмигаль під час розмови з представниками найбільшої фракції Європарламенту закликав використати всі інструменти для безпеки Запорізької АЕС та Каховської ГЕС

Шмигаль під час розмови з представниками найбільшої фракції Європарламенту закликав використати всі інструменти для безпеки Запорізької АЕС та Каховської ГЕС

21:31 27.02.2023
"Укренерго" проведе додаткові ремонти на своїх енергооб'єктах для підвищення надійності електропостачання Одеського регіону

"Укренерго" проведе додаткові ремонти на своїх енергооб'єктах для підвищення надійності електропостачання Одеського регіону

19:24 27.02.2023
Westinghouse висловила підтримку Україні

Westinghouse висловила підтримку Україні

17:31 27.02.2023
Підтримка міжнародних партнерів допомогла Україні утримати енергосистему – Галущенко

Підтримка міжнародних партнерів допомогла Україні утримати енергосистему – Галущенко

14:00 27.02.2023
США на початку березня нададуть Україні черговий транш допомоги для відновлення енергосектора

США на початку березня нададуть Україні черговий транш допомоги для відновлення енергосектора

07:43 27.02.2023
Мережеві оператори анонсують безлімітне споживання е/е на перший робочий день тижня

Мережеві оператори анонсують безлімітне споживання е/е на перший робочий день тижня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Безугла вважає причиною проєкту постанови про її відкликання з комітету з нацоборони свою ініціативу про виключення з комітету Льовочкіна

Ворог веде новий наступ на Донбасі з січня, не полишає мету захопити всю Україну - Маляр

НАЗК внесло Metro Cash & Carry до переліку міжнародних спонсорів війни

ЗСУ за добу завдали трьох авіаударів по районах зосередження окупантів, вразили район зосередження військової техніки і дві позиції ЗРК ворога - Генштаб

Україна стане членом НАТО в "довгостроковій перспективі" - Столтенберг

ОСТАННЄ

Наказ про початок формування Антикорупційної ради Міноборони буде підписано до кінця тижня

Кабмін вніс законопроєкт про особливості реєстрації шлюбів, розлучень, народжень і смертей за кордоном і на окупованих територіях

Глава "Нафтогазу" сподівається на завершення опалювального сезону "на самому початку" квітня

Офіс президента та Human Right Watch домовилися співпрацювати в напрямі протидії агресії Росії

З'ясовуються обставини незаконного відвідування журналістом NBC території Криму

У Херсон доправили три потужні електрогенератори, які забезпечуватимуть безперебійну роботу місцевого водоканалу

У Дніпрі викрито адміністратора одного з телеграм-каналів молодіжного руху, створеного для дестабілізації ситуації в Україні

Російське корабельне угруповання в Чорному морі суттєво збільшено

В Одеській області з 1 березня скорочується комендантська година

Безугла вважає причиною проєкту постанови про її відкликання з комітету з нацоборони свою ініціативу про виключення з комітету Льовочкіна

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА