Німеччина передасть Україні дві системи ППО Skynex - ЗМІ

Уряд Німеччини планує передати Україні дві системи ППО малої дальності Skynex, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на генерального директора німецького оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера.

За його словами, вартість замовлених урядом у Rheinmetall системи Skynex становить 200 млн євро.

Він також зазначив, що зазначені системи призначалися для захисту Берліна.

За даними розробників, система Skynex веде вогонь боєприпасами калібру 35 мм і призначена для боротьби з крилатими ракетами та безпілотниками.