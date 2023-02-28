Події

15:57 28.02.2023

Кличко: Пожежу в Голосіївському районі в Києві ліквідовано

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Одна людина постраждала внаслідок пожежі, що виникла у вівторок в Охтирському провулку в Голосіївському районі Києва, загоряння вже ліквідовано, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

"Пожежу в Голосіївському районі в окремо розташованій будівлі оперативно ліквідували. Постраждала одна людина", - написав Кличко в телеграмі.

Як повідомлялося, пожежа виникла на території промзони за адресою провулок Охтирський, 3 в одному з цехів. За попередньою інформацією, вибухнули кисневі балони.

 

Теги: #кличко #київ #пожежа

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