Україна змогла повернути 307 дітей із понад 16 тисяч, депортованих до РФ і Білорусі - генпрокурор

Терор РФ на окупованих територіях проти цивільного населення є навмисною стратегією ворога, зазначає генеральний прокурор Андрій Костін.

"Терор проти цивільного населення України є навмисною стратегією Росії. Вона включає невибіркові обстріли, тортури, сексуальне насильство та фільтраційні табори на окупованих територіях", - повідомляє Офіс генпрокурора у вівторок у телеграм-каналі, посилаючись на слова Костіна під час зустрічі з комісаром Ради Європи з прав людини Дунею Міятович.

"Одним із найбільш кричущих злочинів є примусова депортація українських дітей до Росії та Білорусі. У травні 2022 року Путін підписав указ про спрощену процедуру отримання російського громадянства для дітей із Донбасу, Запоріжжя та Херсона", - зазначив генпрокурор.

У повідомленні відомства наголошується, що наразі підтверджено депортацію понад 16 тис. дітей. "Вдалося повернути 307 із них. Щоб зробити більше, необхідна допомога міжнародної спільноти", - інформують в Офісі генпрокурора.

Також, як наголошують у відомстві, постійно порушуються права людини в окупованому Криму: там проводять незаконні обшуки та "суди", особливо страждає від цього корінний народ - кримські татари.

"Маємо зупинити Росію і притягнути до відповідальності за ці кричущі порушення прав людини", - наголосив генпрокурор.