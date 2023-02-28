Жодних "мирних планів" до виведення російських військ бути не може - Подоляк

Жодних "мирних планів", що включають пункти про "негайне припинення вогню" до моменту виведення російських військ із території України, бути не може, заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Негайне припинення вогню" - це бомба уповільненої дії. На цьому наполягає Рф, щоб "заморозити конфлікт", утримати контроль над окупованим і набрати військової потужності. За 9 років ми дізналися криваву ціну "припинення вогню". Тому жодних "мирних планів" до виведення російських військ", - написав Подоляк у твіттері.

Раніше радник голови Офісу президента заявляв про те, що будь-які мирні плани, які передбачають тільки припинення вогню і продовження окупації території України, призведуть до наступного етапу російського геноциду щодо українців.

Як повідомлялося, напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну Китай оприлюднив свою версію мирного плану з припинення війни. Зокрема, він містить пункти про припинення вогню і перехід воюючих сторін до переговорів, однак без вказівки на необхідність виходу російських військ із української території.