На Харківщині чоловік підірвався на міні, його госпіталізували

Російські окупаційні війська минулої доби обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Учора (27 лютого - ІФ-У), після 12:00, внаслідок обстрілу с. Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено 8 житлових будинків та господарчі споруди. На щастя, без постраждалих. У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що у вівторок вранці у с. Волохів Яр Чугуївського району на протипіхотній міні "Пелюстка" підірвався 60-річний чоловік, який перебував на своїй земельній ділянці. Його госпіталізували з осколковим пораненням.