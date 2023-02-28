Події

09:03 28.02.2023

На Харківщині чоловік підірвався на міні, його госпіталізували

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Російські окупаційні війська минулої доби обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Учора (27 лютого - ІФ-У), після 12:00, внаслідок обстрілу с. Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено 8 житлових будинків та господарчі споруди. На щастя, без постраждалих. У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що у вівторок вранці у с. Волохів Яр Чугуївського району на протипіхотній міні "Пелюстка" підірвався 60-річний чоловік, який перебував на своїй земельній ділянці. Його госпіталізували з осколковим пораненням.

 

Теги: #жертва #міна #харківщина

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