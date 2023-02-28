Події

07:52 28.02.2023

Призначення посла України в Грузії перебуває на фінальній стадії - Кулеба

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Призначення посла України в Грузії перебуває на фінальній стадії - Кулеба

Призначення посла України в Грузії перебуває зараз на фінальній стадії, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Коли він поїде в Грузію - це дійсно питання буде політичного моменту, тому що присутність або відсутність посла це завжди політичний сигнал", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону.

Міністр наголосив, що Україна зі свого боку "абсолютно нічого не зробила для того, щоб зіпсувати відносини з Грузією", а навпаки інвестувала в розвиток відносин.

"Можу сказати так: якщо відносини між українським народом і державою грузинським народом залишаються незмінно братерськими і позитивними, то щодо уряду Грузії ми цього сказати не можемо. Починаючи зі справи Саакашвілі, якого просто вбивають, потрібно називати речі своїми іменами... і завершуючи загалом ставленням грузинського уряду до РФ. Є питання, є проблеми, але у нас достатньо каналів комунікації з ними для підтримки зв'язку і намагатися вирішувати проблеми", - зазначив Кулеба.

 

 

Теги: #посол #україна #грузія

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