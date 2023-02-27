Події

20:26 27.02.2023

Росіяни нарощують наступальні дії, але зазнають значних втрат - Маляр

1 хв читати
Росіяни нарощують наступальні дії, але зазнають значних втрат - Маляр

Російська армія нарощує інтенсивність наступальних дій, застосовуючи тактику виснаження і тотального руйнування, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Якщо коротко і простими словами, то: ситуація на фронті складна. Ворожа армія нарощує інтенсивність штурмових дій. Найскладніша обстановка залишається на бахмутському напрямку", - написала вона в телеграм-каналі в понеділок увечері.

"Ворог під час наступальних дій використовує тактику виснаження і тотального руйнування. Разом з тим ворог несе значні втрати, щоденно втрачаючи від 600 до 1000 осіб", - зазначила вона.

"Сили оборони України ведуть активні оборонні дії в умовах кількісної переваги противника. Наші бійці мужньо воюють з ворогом", - підсумувала заступниця міністра оборони України.

 

Теги: #міноборони #фронт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:43 21.02.2023
Лінія фронту на сході України змін не зазнала.

Лінія фронту на сході України змін не зазнала.

16:58 21.02.2023
Кабмін призначив Дейнегу та Шевченка заступниками міністра оборони

Кабмін призначив Дейнегу та Шевченка заступниками міністра оборони

08:38 20.02.2023
Фронт військових дій, що почався в 2014 році, з 24 лютого 2022-го розтягнувся на більш ніж 3 тис. км - Головнокомандувач ЗСУ

Фронт військових дій, що почався в 2014 році, з 24 лютого 2022-го розтягнувся на більш ніж 3 тис. км - Головнокомандувач ЗСУ

22:39 16.02.2023
Зеленський: пріоритет на фронті – тримати ситуацію та готуватися до ескалації

Зеленський: пріоритет на фронті – тримати ситуацію та готуватися до ескалації

14:11 16.02.2023
Міноборони: Жодних персональних призначень до складу Громадської антикорупційної ради немає – дорадчий орган ще не сформовано

Міноборони: Жодних персональних призначень до складу Громадської антикорупційної ради немає – дорадчий орган ще не сформовано

13:41 16.02.2023
Фахівці із закупівель Міноборони пройдуть навчання у профільній агенції НАТО

Фахівці із закупівель Міноборони пройдуть навчання у профільній агенції НАТО

04:10 16.02.2023
Міністр оборони США відвідає Естонію

Міністр оборони США відвідає Естонію

16:17 15.02.2023
Резніков заявив, що залишиться на посаді міністра оборони України - ЗМІ

Резніков заявив, що залишиться на посаді міністра оборони України - ЗМІ

15:21 15.02.2023
Втрати росіян зараз найбільші від початку повномасштабного вторгнення - ГУР Міноборони України

Втрати росіян зараз найбільші від початку повномасштабного вторгнення - ГУР Міноборони України

07:47 15.02.2023
Шеф Пентагону закликав до нарощування постачання Україні засобів ППО

Шеф Пентагону закликав до нарощування постачання Україні засобів ППО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄС продовжив санкції проти Білорусі за репресії та підтримку агресії РФ проти України

Українська авіація за добу завдала чотирьох ударів по противнику, знищено дев'ять із 12 випущених безпілотників - Генштаб

Від початку повномасштабної війни допомога США Україні в різних сферах сягнула близько $50 млрд

Тайвань має намір у 2023 році виділити $56 млн на відновлення цивільної інфраструктури України

Єврокомісія з Польщею за підтримки ООН об'єднують зусилля для пошуку викрадених росіянами українських дітей і притягнення винних до відповідальності

ОСТАННЄ

Росіяни за день 5 разів обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії, випустили 40 снарядів

На півдні Криму стався землетрус магнітудою 4,4 - сеймоцентр

На кордоні з Польщею виявили 1,5 кг кокаїну

ЄС продовжив санкції проти Білорусі за репресії та підтримку агресії РФ проти України

Залужний обговорив із Міллі військову допомогу Україні та запросив постачання літаків F-16

Westinghouse висловила підтримку Україні

На Київщині відновлено 10,6 тисяч із 27 тисяч пошкоджених під час бойових дій об'єктів - ОВА

У Харкові підлітки спробували взяти участь у російському флешмобі, усіх затримано

Wizz Air із 14 березня призупиняє рейси до Молдови, повідомляє авіакомпанія

Українська авіація за добу завдала чотирьох ударів по противнику, знищено дев'ять із 12 випущених безпілотників - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА