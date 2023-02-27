Росіяни нарощують наступальні дії, але зазнають значних втрат - Маляр

Російська армія нарощує інтенсивність наступальних дій, застосовуючи тактику виснаження і тотального руйнування, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Якщо коротко і простими словами, то: ситуація на фронті складна. Ворожа армія нарощує інтенсивність штурмових дій. Найскладніша обстановка залишається на бахмутському напрямку", - написала вона в телеграм-каналі в понеділок увечері.

"Ворог під час наступальних дій використовує тактику виснаження і тотального руйнування. Разом з тим ворог несе значні втрати, щоденно втрачаючи від 600 до 1000 осіб", - зазначила вона.

"Сили оборони України ведуть активні оборонні дії в умовах кількісної переваги противника. Наші бійці мужньо воюють з ворогом", - підсумувала заступниця міністра оборони України.