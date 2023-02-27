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17:53 27.02.2023

Тайвань має намір у 2023 році виділити $56 млн на відновлення цивільної інфраструктури України

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Тайвань має намір у 2023 році виділити $56 млн на відновлення цивільної інфраструктури України

Міністерство закордонних справ Тайваню виділило майже $56 млн у бюджеті на 2023 рік на відновлення цивільної інфраструктури України, повідомляє Caribbean News Global у понеділок.

Як інформує видання з посиланням на Міністерство закордонних справ Тайваню, планується взяти участь у відновленні українських лікарень, шкіл, церков, об'єктів енергетики, водопостачання, мостів і транспорту на двосторонній і багатосторонній основі.

"З моменту початку війни народ і уряд Тайваню пожертвували загалом 27 тонн медичних товарів і понад 700 тонн гуманітарної допомоги. Допомогу з Тайваню швидко доставляли через Польщу, Словаччину та інші сусідні країни українцям, які прагнули захистити свої домівки під час війни", - зазначає видання.

Крім того, Тайвань пожертвував понад 41 млн доларів на зусилля, вжиті в координації з сусідніми країнами - включно з Польщею, Чехією, Словаччиною та Литвою - і міжнародними організаціями для спільного розселення українських біженців.

 

Теги: #тайвань #финпомощь #відновлення

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