Події

17:40 27.02.2023

Під Києвом у Ворзелі у рамках відновлення з'явиться французький квартал

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Навколо Ворзельського музею історії та культури "Уварівський дім" (пам'ятка архітектури місцевого значення) заплановано побудувати французький квартал, повідомив мер Бучі Анатолій Федорук.

"Уже кілька місяців група французьких архітекторів працює над концепцією розвитку цієї частини Ворзеля, яку ми маємо намір розвивати як культурно-освітній простір. З одного боку, важливо зберегти та відреставрувати сам "Уварівський дім. З іншого – збудувати новий корпус школи №10 та дошкільного навчального закладу, зруйнованого рашистами", - повідомив він у телеграм-каналі.

Мер Бучі уточнив, що проєкт сучасного культурного простору презентував президент Архітектурної асоціації АМО Мартін Дюплантьє.

"Запропонована нова будівля поєднує в собі сучасні рішення для таких просторів із традиційними для Ворзеля дерев'яними елементами. Фінансування домовилися шукати разом. Розраховуємо, що ідея такого кварталу сподобається і жителям Ворзеля, і тим громадянам Франції, які хочуть підтримати нашу громаду у відновленні", - повідомив Федорук.

Ворзель з 2018 року входить до Бучацької міської громади.

"Уварівський дім" - символ міста, збудований у Ворзелі у 1902 році для відомого київського промисловця Карла-Генріха Септера. Пізніше його придбала графиня Наталія Уварова, дочка відомого цукрозаводчика та мецената Федора Терещенка.

 

Теги: #франція #київська_область #архітектори

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