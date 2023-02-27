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15:50 27.02.2023

Німеччина виділяє 5 млн євро на відновлення 12 шкіл в Україні

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Німеччина виділяє 5 млн євро на відновлення 12 шкіл в Україні

Федеральний уряд Німеччини виділяє 5 млн євро на підтримку проєкту з ремонту шкіл в Україні, пошкоджених унаслідок війни, повідомляє Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) в Україні.

"Координований ПРООН проєкт сприятиме розбудові стійкості та зеленому відновленню через ремонт і модернізацію пошкоджених освітніх закладів на територіях, що постраждали від війни, у межах програми ПРООН із підвищення стійкості та відновлення. Перші об'єкти, де буде профінансовано виконання ремонтів, було обрано зі списку з 74 шкіл, розташованих у 12 містах, які потребують термінових ремонтних робіт. Список був складений Міністерством освіти України", - зазначено в повідомленні.

Фінансовий внесок уряду Німеччини буде розподілено між 12 школами в п'яти областях - Запорізькій, Миколаївській, Рівненській, Сумській та Чернігівській. Отже, понад 3 тис. учнів зможуть відновити освіту.

Під час ремонтних робіт буде застосовано стандарт Єврокод 8, який поширюється на проєктування і будівництво споруд та інші будівельні роботи в сейсмічних районах. Також буде застосовано єдиний підхід до ремонту та модернізації наявних будівель. Буде заборонено використовувати небезпечні будівельні матеріали (наприклад азбест, ущільнювачі, що містять стійкі органічні забруднювачі), заохочуватиметься використання екологічно чистих меблів та обладнання (наприклад замість флуоресцентних ламп, що містять ртуть - світлодіодні світильники). Крім того, ключовою частиною початкового проєктного завдання і частиною вимог до відбору проєктної команди та розробників стануть критерії архітектурної доступності.

"Команда ПРООН уже розпочала огляди кожної будівлі та оцінку конкретних потреб у відновленні. Прискорена процедура закупівель дасть змогу визначити групу компаній для проведення ремонтних робіт, які будуть виконані в повній відповідності до національного законодавства і стандартів Єврокоду 8, з дотриманням принципів Build Back Better ("відбудувати краще, ніж було")", - заявив постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє, зазначивши, що заклади, які зазнали незначних або часткових ушкоджень, будуть відремонтовані та модернізовані.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен наголосила, що важливо інвестувати в майбутнє України, а також у стійкість її дітей та вчителів.

"Зрештою ці діти житимуть у цій великій країні та відновлюватимуть її на краще. Але їм потрібні школи, в яких вони навчатимуться, і вчителі, які показуватимуть їм шлях. Ми також маємо переконатися, що шкільні будівлі є безпечними для здоров'я місцями для навчання з погляду екологічних стандартів", - зауважила вона.

Теги: #школи #німеччина #відновлення

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