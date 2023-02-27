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15:34 27.02.2023

Встановлення та використання відеоспостереження і відеофіксації в закладах освіти не повинні бути обов'язковими - освітній омбудсмен

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Освітній омбудсмен Сергій Горбачов вважає, що встановлення і використання відеоспостереження та відеофіксації в закладах освіти не повинні бути обов'язковими.

"На державному рівні виникла необхідність обговорення питання можливості запровадження відеофіксації та відеоспостереження у закладах освіти та їх правового регулювання, хоча це питання порушувалося в суспільстві й раніше, ще до повномасштабної війни", - ідеться в повідомленні пресслужби освітнього омбудсмена.

За словами Горбачова, найбільшою перевагою встановлення відеоспостереження в закладах освіти є захист прав і здобувачів освіти, батьків, і педагогічних працівників.

"Але питання відеоспостереження та відеофіксації – це завжди питання балансу між правом на приватність і правом на безпеку. Тому вкрай необхідно знайти такий баланс між надмірним втручанням через встановлення камер у життя здобувачів освіти та працівників закладів освіти й водночас забезпечити в такий спосіб їхню безпеку та захист прав у закладах освіти", - наголосив він.

Серед переваг встановлення відеоспостереження в закладах освіти, на думку омбудсмена, є можливість встановити кривдника, факт порушення прав; вжити відповідних заходів щодо відновлення прав і покарання винних; довести невинуватість осіб, яких інша сторона конфлікту наклепницьки звинувачувала в неправомірних діях. Також, за його словами, наявність відеокамер стримуватиме і зменшуватиме кількість таких ситуацій у закладі.

"Хочу наголосити, що встановлення й використання відеоспостереження та відеофіксації у закладах освіти не повинно бути обов’язковим: це має вирішувати кожна громада чи заклад освіти індивідуально та добровільно", - наголосив Горбачов.

Також він звернув увагу, що на сьогодні в досить великій кількості закладів освіти відеоспостереження фактично вже здійснюється, але такі дії не завжди врегульовані та не узгоджуються з дотриманням права на приватність.

"Тому необхідно ретельно вивчити закордонний та український досвід нормативного регулювання та впровадження відеоспостереження і відеонагляду в закладах освіти та внести до нормативної бази необхідні зміни, які дадуть змогу кожній громаді та закладу освіти вирішувати у правовому полі це питання", - додав він.

Теги: #омбудсмен #освіта #відеоспостележення

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