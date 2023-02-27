Події

15:13 27.02.2023

Бахмут залишається епіцентром удару ворога, в районі Ягідного тривають жорстокі бої

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Бахмут залишається епіцентром удару ворога, в районі Ягідного тривають жорстокі бої

Російські окупанти на бахмутському напрямку за добу здійснили 300 обстрілів із різних видів озброєння, відбулося 60 бойових зіткнень, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

"Бахмут залишається епіцентром удару ворога, де він концентрує свою увагу на тому, щоб прорвати нашу оборону. Зокрема, в районі таких населених пунктів, як Дубово-Василівка, Ягідне, Бахмут, Іванківське, Північне. Відбулося 300 обстрілів на цьому відрізку фронту з різних видів ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню. 60 бойових зіткнень відбулося, де ворог втратив 63 військовослужбовців убитими та 141 пораненими різного ступеня", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону.

За словами спікера, в районі Ягідного тривають зараз жорстокі бої, українське командування вживає заходів для недопущення просування ворога в цьому напрямку.

Череватий наголосив, що ситуація в районі Бахмута важка, але контрольована. Коментуючи ситуацію на напрямку у зв'язку з наступом росіян, спікер зазначив, що динаміка бойових дій значно не змінилася, ділянка фронту вже сім місяців під сильними обстрілами.

Теги: #війна #зсу #бахмут

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