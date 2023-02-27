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11:56 27.02.2023

ДБР на Львівській митниці викрило схему ввезення товарів "пустими фурами"

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ДБР на Львівській митниці викрило схему ввезення товарів "пустими фурами"

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили на Львівській митниці схему з незаконного ввезення товарів на мільйони гривень.

"Державне бюро розслідувань припинило незаконну схему ввезення на територію України товарів широкого вжитку "пустими фурами". Зокрема, працівники ДБР повідомили про підозру державному інспектору митного поста "Яворів" Львівської митниці, яка допомогла уникнути комерсантам сплати обов’язкових платежів до бюджету на понад 1 млн грн", - ідеться в повідомленні Бюро в понеділок.

За інформацією ДБР, посадовиця пропустила на територію України вантажівку, в якій були побутова техніка, шкіряні вироби, котли опалення, брендовий одяг і дитячі іграшки.

"Чиновниця приховала справжній вміст вантажу та оформила автомобіль як порожній. Через це до держбюджету не надійшло понад 1,1 млн грн митних платежів", - зазначається в повідомленні.

Інспекторці митного поста повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.

Теги: #митниця #львівська #дбр

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