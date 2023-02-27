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11:46 27.02.2023

Енергетики планують повернути світло в Одесу та Одеський регіон протягом доби - начальник РВА

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Енергетики планують повернути світло в Одесу та Одеський регіон протягом доби - начальник РВА

Енергетики, за попередньою інформацією, планують протягом доби завершити аварійно-відновлювальні роботи на високовольтній лінії, внаслідок вимкнення якої майже всі райони Одеси та Одеського регіону на ранок понеділка тимчасово знеструмлені, повідомив начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук.

"Енергетики та всі відповідні служби після відбою повітряної тривоги вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи для повернення світла жителям району. За попередньою інформацією, відновлювальні роботи будуть завершені протягом доби", - написав він у фейсбуці.

Як повідомила одеська мерія у своєму телеграм-каналі, через знеструмлення тимчасово призупинив роботу електротранспорт. Там також розміщені адреси бюветів і пунктів роздачі води, оскільки водопостачання також ускладнене.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" у понеділок уранці пояснила, що сталося аварійне вимкнення окремих елементів системи передачі в регіоні - далися взнаки наслідки ворожих обстрілів із початком робочого тижня та підвищенням споживання в Одеській області.

За повідомленням енергохолдингу "ДТЕК", майже вся Одеса та Одеський регіон знеструмлені на ранок цього дня.

"Укренерго" в неділю повідомила, що обмеження в мережах компанії, які діяли після масштабної аварії 4 лютого, в Одеській області знято.

Теги: #енергопостачання #одеська_область

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