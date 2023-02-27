Якщо Китай вирішить постачати РФ зброю, це буде небезпечною помилкою - Єрмак

Оприлюднена Китаєм позиція щодо мирного врегулювання війни Росії проти України є гарним сигналом потенційної готовності брати участь у процесі врегулювання, однак насамперед потрібно дивитися на дії, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Потрібно чітко зрозуміти, що Китай насправді має на увазі й що він готовий робити, щоб допомогти закінчити цю війну", - заявив Єрмак в ефірі американського телеканалу Fox News, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Він також наголосив, що буде дуже великою і небезпечною помилкою, якщо Китай вирішить постачати будь-яку зброю і те, що допоможе росіянам і далі вбивати українців, руйнувати цивільну інфраструктуру. І це суперечитиме тій позиції щодо мирного врегулювання, яку Китай декларує, додав він.

Єрмак також наголосив, що своєю героїчною боротьбою з російською агресією українці нагадали світові про справжні цінності демократії та свободи, які завжди перемагають.

"Ми показали протягом цього року, що здатні боротися, захищатися й звільняти наші окуповані території. Українська формула перемоги - це передусім наша хоробра, героїчна нація, наше сильне об’єднане суспільство. І, звісно, потужна підтримка партнерів і союзників", - зазначив він.

Керівник Офісу президента вкотре подякував американському народу за його неймовірну підтримку та допомогу українцям протягом усього цього року.

"Ми ніколи не забудемо про це. Я впевнений, що наша перемога буде спільною перемогою. Дякуємо всім американцям, президенту Джозефу Байдену, обом партіям Конгресу за підтримку нашої країни", - сказав він.

Єрмак наголосив, що нещодавній візит лідера США до Києва був надзвичайно потужним сигналом того, що Сполучені Штати не тільки підтримують Україну, а й упевнені в її перемозі.

Він також зауважив, що український народ об'єднав вільний світ навколо підтримки України, показав, що можна не боятися, бути впевненим, що справжня демократія і свобода завжди перемагають. На думку Єрмака, люди в Україні з початком повномасштабного вторгнення стали безпрецедентно об'єднаними.